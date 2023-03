Kurt Gessner pakt 24 op 24 met ’s Gravenwezel-Schilde: “En dat met bijna allemaal jongens uit de eigen jeugd”

voetbal eerste provincialePloeg in vorm ’s Gravenwezel-Schilde blijft de overwinningen aan elkaar rijgen. Zo wonnen de troepen van coach Kurt Gessner zondag in en tegen Ranst (1-2) al voor de achtste week op rij.

De laatste ’s Gravenwezelse nederlaag dateert ondertussen al van begin januari. “Sindsdien hebben we geen enkel punt meer laten liggen”, vertelt Gessner. “Voor het verlies tegen leider Berg en Dal hadden we trouwens ook al zeven op negen gepakt, waardoor we een bijzonder knappe 31 op 36 kunnen voorleggen sinds begin december.”

Niet zien aankomen

En dat terwijl promovendus ’s Gravenwezel-Schilde voor het seizoen niet alleen bestempeld werd als degradatiekandidaat. De fusieclub moest ook maar liefst negen speeldagen wachten op een eerste zege. “In het begin van het seizoen misten we verschillende jongens en dat heeft ons heel wat punten gekost. We waren bijvoorbeeld iets te afhankelijk van de doelpunten van Matthias (Gessner, red.), terwijl ondertussen ook andere jongens zoals Cédric (Folla, red.) vlot de weg naar doel vinden. Anderzijds heb ik nooit gepanikeerd. Ik wist dat we ons op volle sterkte konden redden, maar dat we zo’n indrukwekkende reeks zouden neerzetten is natuurlijk nog iets helemaal anders. Dat had ik twee maanden geleden eerlijk gezegd ook niet zien aankomen.”

’s Gravenwezel-Schilde is zo opgeklommen naar een bijzonder fraaie vijfde plaats in het klassement. “Dat overtreft echt alle verwachtingen. Als promovendus was het voornaamste doel om erin te blijven. Je mag tenslotte niet vergeten dat we met zo goed als allemaal jongens uit de eigen jeugd spelen. Dat maakt het nog eens zo straf. Slechts drie jongens waarmee we de laatste weken spelen, hebben hun opleiding bijvoorbeeld niet bij ons gekregen.”

Geen licentie

Hoewel ‘s Gravenwezel-Schilde dankzij de prima resultaten van de laatste maanden nog volop in de running is voor een eindrondeticket, vraagt de club geen licentie aan voor derde nationale. “Het bestuur wil die stap niet zetten omdat we daar als club op dit moment niet klaar voor zijn. Het gevaar is alleen dat we daardoor vanaf nu een beetje zonder echt doel spelen. We moeten er dus voor waken dat de mot er niet in sluipt, want liefst van al zou ik gewoon onze reeks zo lang mogelijk verderzetten.”

