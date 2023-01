Kurt Gessner met Krijnen Malle niet naar halve bekerfinale: “De focus ligt nu op de match in Bilzen”

Malle was tegen Charleroi – de nummer drie in de competitie – snel aangewezen op achtervolgen. Smets kreeg tot twee keer toe de kans om de bordjes in evenwicht te brengen, maar het waren de Carolo’s die met wat geluk (afgeweken bal) de score op 0-2 brachten. Malle speelde met overgave en Wilms lukte de aansluitingstreffer. Op het einde van de eerste helft moest de thuisploeg nog twee doelpunten incasseren. Bouzid lukte kort na de herneming de 1-5. Meteen mocht Malle de boeken definitief dichtdoen. Siemen Roelen (16) en Lars Van Oppens (17) maakten hun debuut bij de A-ploeg.

Focus op Bilzen

Coach Kurt Gessner kadert de nederlaag. “Ik zag een ploeg met inzet aan het werk. Er wijzigde toch wel het een en ander bij ons in het tussenseizoen. Onze kern is klein geworden. We probeerden al wat looplijnen uit met het oog op de komende competitiematchen. Volgend weekend zijn we vrij, maar een week later volgt de clash op Pibo Bilzen. De focus ligt nu op de match in Bilzen. Als we daar kunnen winnen, denk ik dat het behoud een feit is. Dan hebben we zes punten voorsprong op de Limburgers. Indien we zouden verliezen, is de competitie onderaan weer helemaal open. We weten dus waar we voorstaan.”

Nieuwe gezichten

Kurt Gessner zag de voorbije weken het een en ander veranderen in zijn kern. “Amin Nyali en Amin Elalji verlieten de club. Zij kozen voor het Nederlandse Roermond. Net voor de winterstop konden we al Nordin Amajoud overnemen van Bilzen. De voorbije dagen kwam daar nog Hicham El Merboh bij. Hij begon het seizoen bij Borgloon. Na het faillissement van die ploeg had hij even genoeg van het futsal. Nu konden we hem toch binnenhalen. Onze kern blijft klein. Amajoud mag in Bilzen niet meespelen. Dat is op clubniveau overeengekomen. Dat betekent dat we nog zes veldspelers overhouden. Het is aan hen om zich te bewijzen. Gelukkig kunnen we opnieuw beschikken over kapitein Dimitri Nesen. Die was tegen Charleroi geel geschorst.”