Kurt Gessner kan plots nog kampioen worden met 's Gravenwezel-Schilde: “Hadden ons er al bij neergelegd dat titel gaan vliegen was”

’s Gravenwezel-Schilde is de laatste weken aan een serieuze inhaalrace bezig. “En dat terwijl de voorbije wedstrijden eigenlijk vooral in het teken van de eindronde stonden”, vertelt Gessner. “Ik gaf bijvoorbeeld verschillende jonge gasten de kans omdat we in de eindronde heel wat spelers moet missen die op vakantie zijn. Bovendien sukkelen sommige jongens met wat kleine kwaaltjes, waardoor ik hen de afgelopen weken wat liet rusten omdat ik me er al bij neergelegd had dat de titel gaan vliegen was.”

Lot niet in eigen handen

Niet dus. Met nog één speeldag te gaan telt ‘s Gravenwezel-Schilde 2 punten minder dan leider Mariekerke-Branst. “Ze blijven wel favoriet. In tegenstelling tot ons hebben zij hun lot per slot van rekening in eigen handen. Anderzijds wacht hen wel een heel lastige verplaatsing naar Mortsel, dat niet alleen vierde staat, maar ook nog volop in de running is voor een eindrondeticket. Al zullen wij het ook niet cadeau krijgen tegen Hoboken, dat slechts één van zijn laatste 7 matchen verloor.”

‘s Gravenwezel-Schilde verloor zelfs geen enkele van zijn laatste 7 wedstrijden. “Terwijl wij aan een mooie reeks bezig zijn, laat Mariekerke-Branst het de laatste weken wat afweten. Al moeten we niet te veel naar hen kijken. Natuurlijk zullen we op de voet volgen wat er in Mortsel gebeurt, maar we moeten vooral proberen ons eigen ding te doen. Het is tenslotte geen must voor de club om te promoveren. Bovendien kunnen we sowieso al heel tevreden zijn over ons seizoen. Daarom zou ik ook niet al te ontgoocheld zijn als we er naast pakken. Wat niet wil zeggen dat we het zullen laten liggen. Als de kans zich voordoet, wil ik heel graag overgaan.”

Lansu (Sint-Lenaarts) versterkt ploeg

De fusieclub zit intussen ook niet stil met het oog op volgend seizoen. Zo komen Mohamed Benssalam (City Pirates), Nico Lansu (Sint-Lenaarts) en Lars Vorsselmans (Antonia) de ‘s Gravenwezelse rangen versterken. Mathias Gessner (?), Jordi Maes (Nieuwmoer), Yannick Tytens (Nieuwmoer), Nico Van De Vyver (Zandhoven), Olivier Vertommen (Ternesse) en Mathias Vervoort (Nieuwmoer) zoeken dan weer andere oorden op.

