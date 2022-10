Kurt Gessner gaat tegen ex-club Ranst op zoek naar eerste zege met ’s Gravenwezel-Schilde: “Gebrek aan ervaring en efficiëntie kost ons punten”

Druk ligt bij Ranst

Net als Ranst wacht ook ’s Gravenwezel-Schilde nog op een eerste zege van het seizoen. “We spelen nochtans verre van slecht, maar we zijn gewoon niet efficiënt genoeg. Daarom zal het goed zijn dat we binnenkort een aantal van onze offensieve jongens kunnen recupereren, want door de blessures van Folla, Henri Laureyssens en Lansu zijn we de laatste weken niet alleen serieus onthoofd voorin. We zijn op dit moment ook eigenlijk niet competitief voor dit niveau.”

Goede leerschool voor jonge gasten

Toch maakt Gessner zich niet al te veel zorgen. “We leggen ons zeker niet neer bij de huidige situatie. Integendeel zelfs. Als we binnenkort opnieuw voltallig zijn, ben ik ervan overtuigd dat we nog heel wat punten gaan pakken. Al zal dat dan wel vooral tegen onze rechtstreekse concurrent moeten gebeuren. Op dat vlak is de match van dit weekend tegen Ranst dus heel belangrijk. Anderzijds zou een eventuele degradatie ook geen ramp zijn. Natuurlijk gaan we er wel alles aan doen om ons te redden, maar het belangrijkste is dat onze eigen jeugd zich verder kan ontwikkelen. Zo spelen we bijvoorbeeld maximum met een vijftal jongens van buiten de club. Op dat vlak zijn de afgelopen weken een goede leerschool geweest voor onze jonge gasten. Door de vele geblesseerden krijgen zij volop hun kans, maar omdat die jongens nog maar pas komen piepen, is het ook niet onlogisch dat hun gebrek aan ervaring ons soms punten kost.”