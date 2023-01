Kurt Deseintebein en Handzame treuren niet na gemiste eersteperiodetitel: “Mijn jongens leveren schitterend werk af”

“Uiteraard is het jammer dat we deze prijs niet op onze conto mogen schrijven, want we stonden er natuurlijk erg dicht bij”, begint de oefenmeester aan zijn verhaal. “Al wisten we wel dat we weinig kans maakten om alsnog alleen aan de leiding te komen op die laatste speeldag van de eerste ronde, want Koksijde-Oostduinkerke nam het op tegen hekkensluiter Bulskamp, met een doelpuntensaldo van meer dan twintig punten verschil. Ik onthoud vooral dat we na vijftien matchen mee aan de leiding staan en de topploegen in deze reeks meer dan verwacht het vuur aan de schenen kunnen leggen. Onze gedeelde leidersplaats is onverhoopt en meer waar ik aan de start van dit seizoen durfde van dromen. Mijn jongeren leveren schitterend werk af. Ze werken zich elke training in het zweet en luisteren goed naar de coaches. Ze geloven rotsvast in eigen kunnen. We communiceren helder en vlot met elkaar. Verder stopt het niet bij mijn basiself: ook de invallers kunnen het verschil maken. Daar ben ik erg tevreden mee.”