Kurt Deseintebein en Handzame temperen verwachtingen na uitstekende start: “Reken ons niet tot de titelkandidaten”

Na een lang en zwaar vorig seizoen, waarbij Handzame tot aan de winterstop achterbleef met nul punten, maar nadien nog een serieuze remonte volgde waarin ze alsnog bijna het behoud afdwongen, is deze zege op de openingsspeeldag tegen een titelkandidaat een grote ontlading. “Het was een groot feestje in de kleedkamer”, lacht de coach voorts. “In de terugronde hebben we vorig seizoen bewezen dat we wél kunnen voetballen. Het was doodjammer dat we niet in derde provinciale konden blijven, maar terugkomen vanop nul punten was een bijna onmogelijke opdracht. In vierde provinciale kunnen we misschien wat herbronnen en opnieuw het voetbalplezier terugvinden.”