Kurt Deseintebein en Handzame nemen nu ook de maat van Sint-Kruis: “Deze ploeg zakt niet”

Handzame kwam tien minuten voor het einde van de eerste helft op voorsprong. “Na een verre inworp scoorde Klaas Bylo op een voorzet van Martijn Hosten”, zag T1 Kurt Deseintebein. “Na de pauze bleef Dosko maar komen. Het was pompen of verzuipen, maar mijn ploeg hield fantastisch stand. Het was een gelijkaardig verhaal als vorige week, toen we 0-2 gingen winnen op het veld van De Haan. We kozen er telkens voor om de bal aan de tegenstander te laten en om op de counter te loeren. Die aanpak werpt zijn vruchten af. Ja, we hebben geleerd uit de fouten die we te vaak in de heenronde maakten. Toen probeerden we dikwijls ons eigen spel op te dringen aan de tegenstander door hoog druk te zetten. Dat resulteerde telkens in dodelijke tegenaanvallen en heel wat jammerlijke verliespartijen. We spelen nu meer behoudend en realistisch voetbal. De organisatie staat er.”