Kurt Delaere (SV Oostkamp) twijfelt niet na vijfde gelijkspel in zeven matchen: “We creëren nog steeds voldoende kansen”

voetbal tweede nationale ASV Oostkamp is al acht matchen op rij ongeslagen in tweede nationale A. In deze knappe reeks liet de promovendus wel vijf keer een gelijkspel optekenen. In het klassement klom de rood-witte formatie in die tijdspanne op van de vierde tot de derde plaats. Coach Delaere maakt zich dan ook geen zorgen over de veelvuldige recente puntendelingen.

“Ik onthoud vooral dat we al acht matchen op rij niet verloren hebben”, steekt de oefenmeester van wal. “Bovendien lieten wij niet elke week punten liggen. We gaven enkele keren een voorsprong weg, maar eveneens maakten we enkele mooie comebacks. Wij creëren nog steeds veel kansen, dus maak ik me geen zorgen. Anderzijds laten wij achterin misschien nog iets te vaak de deur open staan, maar aanvallend en attractief voetbal zit nu eenmaal in het DNA van onze club. Tegelijkertijd laat onze concurrentie ook af en toe steekjes vallen, zodat wij nu in de top drie staan. Als promovendus draaien wij een fantastisch seizoen.”

De voorbije weken had Delaere af en toe wat puzzelwerk te verrichten in zijn defensie. Aanvoerder Arvid Lenihan liep een barst in de ruggenwervels op, terwijl Figo Suffys met een teenblessure aan de kant stond. Middenvelder Timmerman depanneerde al achterin. “Lenihan sukkelde eigenlijk al een maand met die blessure en we hebben lang moeten zoeken naar wat nu eigenlijk de oorzaak was”, vervolgt de coach. “We missen nu even twee belangrijke pionnen, maar ze keren dit seizoen nog terug. Andere jongens staan op in hun plaats en in onze competitieve kern staat er altijd wel iemand klaar om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.”

Trip naar de leider

Oostkamp trekt dit weekend naar competitieleider Lokeren-Temse, dat acht punten bonus telt op Jong Cercle en elf punten meer telt dan Oostkamp. “Ze zijn te kloppen, maar ze zijn met voorsprong de beste ploeg uit de reeks. Aan de winterstop stonden ze al bovenaan, waarna ze zich nogmaals gevoelig hebben versterkt, door onder meer François Kompany en Gert Van Walle aan te trekken. Wij hebben ginds niets te verliezen en kunnen vrank en vrij ons eigen ding doen”, besluit Delaere.

Versterking

Nog dit: om de blessuregolf achterin op te vangen (ook belofte Renzo Gevaert is nog een tijdje out), sloot SV Oostkamp tot het eind van dit seizoen een overeenkomst met Maxim Cottignie. De 23-jarige linkerflankverdediger komt over van de recent ter ziele gegane derdenationaler SV Anzegem. Cottignie tekende een contract voor enkele maanden, want voor volgend seizoen sloot hij al een overeenkomst af met reeksgenoot KSC Dikkelvenne.

SC Lokeren-Temse – SV Oostkamp op zaterdag 11 maart om 20 uur.

