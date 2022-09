Kurt Delaere en SV Oostkamp maken debuut in tweede nationale: “We gaan het DNA van onze club niet verloochenen”

voetbalDe competitie in eerste nationale is al een tijdje aan de gang, maar dit weekend schiet ook tweede nationale uit de startblokken. SV Oostkamp, vorig seizoen de afgetekend kampioen in derde nationale, speelt voor het derde jaar op rij (het coronaseizoen niet meegerekend) een niveau hoger en voor het eerst in haar bestaan in tweede nationale.

Coach Kurt Delaere kijkt met veel gezonde spanning maar ook erg nieuwsgierig uit naar de nieuwe omstandigheden. “Wat ik de voorbije weken zag in de voorbereiding stemt me hoopvol en maakt me sterk dat we klaar zijn voor de strijd”, steekt Delaere van wal. “Zeven weken leefden we toe naar naar dit weekend, met onder andere negen voorbereidingswedstrijden. We hebben veel geëxperimenteerd en zaken uitgeprobeerd, waarin ik geleidelijk aan toe werkte naar mijn basiselftal.”

Zal dat elftal er een pak anders uitzien dan enkele maanden geleden? “De meerderheid van de ploeg verlengde zijn contract, maar je moet ook rekening houden dat er zes spelers vertrokken zijn. De nieuwkomers zijn hun plaats waard en maken zeker aanspraak op een basisplaats. Onze ambitie? We zijn realistisch en beseffen dat we een seizoen zoals vorig jaar allicht nooit meer zullen meemaken in onze carrière. We zullen een pak meer punten verliezen, maar we zullen het DNA van onze club zullen verloochenen. Oostkamp is een ploeg die altijd aanvallend probeert te voetballen, al dat betekent niet dat we naïef uit de hoek zullen komen.”

Langdurige blessure

Een kleine smet op de voorbereiding is de vroege bekeruitschakeling in de Croky Cup tegen de Antwerpse eersteprovincialer Mariekerke-Branst, die na een 1-1-gelijkspel in de reguliere speeltijd met strafschoppen wisten te winnen in de Valkaart. “Ik heb daar niet van wakker gelegen”, vervolgt Delaere. “Eigenlijk speelden we toen een zeer goede wedstrijd, met veel uitgespeelde kansen en verzorgd voetbal. Het was eenrichtingsvoetbal, waarin enkel de efficiëntie wat tegenviel. Een grotere smet vind ik de zware blessure van Olivier Vermander, die we met een kruisbandletsel een lange periode moeten missen.”

Sparta Petegem komt zaterdag op bezoek in de Valkaart. De Oost-Vlamingen speelden vorig seizoen kampioen in tweede nationale, maar promoveerden niet, omdat ze bewust enkel met amateurs spelen en je in eerste nationale met minstens vijf semi-profs moet werken. “Een ongelooflijk sterke tegenstander die meteen zal duidelijk maken of we bestand zijn tegen de vele topploegen, die uitmaken van deze reeks”, besluit Delaere.

Zaterdag 3 september: SV Oostkamp – Sparta Petegem om 19.30 uur.

