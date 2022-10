Kurt Delaere en Oostkamp buigen 1-0-achterstand om in 1-3-zege tegen Wetteren: “We hebben nooit aan onszelf getwijfeld”

“In de openingsfase speelde Wetteren een pak scherper en was het gretiger dan ons”, zegt T1 Kurt Delaere. “Het resulteerde in een snelle achterstand na drie minuten toen het na een voorzet het openingsdoelpunt in doel kopte. Pas na een klein halfuur vonden we ons eigen spel en ritme wat terug. Met kansen voor Canoot, die op de doelman besloot, en Claeys, die nipt over het doel kopte. In de kleedkamer analyseerden we rustig onze eerste helft. We kwamen met veel zelfvertrouwen en goesting uit de kleedkamer en Dylan Vanhaeren kon na een hoekschop de gelijkmaker in doel koppen. We bleven een hoog tempo aanhouden en scoorden nogmaals via Vanhaeren en Vanhaecke om zo de zege binnen te halen.”

Oostkamp haalt zo nog eens de volle buit binnen na een één op zes. “We hebben nooit aan onszelf getwijfeld na dat puntenverlies”, aldus de trainer. “Tegen Cercle B, de toenmalige leider, verloren we met het kleinste verschil, tegen een ploeg die zeven A-kernspelers telde. Vorig weekend domineerden we met een onuitgegeven elftal negentig minuten lang tegen Zelzate, maar wisten we onze kansen niet af te maken. We blijven de rust bewaren in zulke omstandigheden.”

Straffe reeks

Om even te kaderen hoe straf Oostkamp de voorbije jaren bezig is: het is geleden van oktober 2019 dat de rood-witte formatie nog eens twee competitiematchen op rij punten verloor. Toen speelde Oostkamp als eersteprovincialer gelijk tegen Blankenberge en Oostduinkerke. “Straf, ik wist zelf niet dat het al zo lang geleden was”, lacht Delaere. “Het zegt veel over de enorme evolutie van onze club. Alles groeit mee in Oostkamp: de eerste ploeg, de jeugdwerking, de infrastructuur en de omkadering. Zo treden we in onze aanstaande thuiswedstrijd aan tegen traditieclub Lokeren-Temse. Fantastisch dat wij zonder druk naar die match kunnen toeleven en zij één puntje achtervolgen op ons. We gaan er samen met de supporters een groot feest van maken.”

