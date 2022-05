Kunnen Jordie Briels en KFC Diest de promotie afdwingen op het veld van Lille United? “Unieke kans om de kers op de taart te zetten”

Minstens twee kansen heeft KFC Diest om zich te verzekeren van een plaats in tweede amateurklasse. Zondagmiddag om 15 uur is er de eerste clash op het veld van reeksgenoot KVC Lille United. Bij winst is het Warandeteam al meteen zeker van de promotie. Lukt het niet, is er volgende week nog altijd een vangnet tegen de verliezer uit het duel tussen KFC Turnhout en KM Torhout.

“Daar houden we geen rekening mee”, is Jordie Briels (30) strijdvaardig. “Van onze laatste zes wedstrijden hebben we er vijf gewonnen, dus het vertrouwen is er. Het is lekker rustig binnen de club. Iedereen heeft zijn verblijf intussen verlengd. Dat is positief. Iedereen is ook fit. Daar hebben we de voorbije weken bewust naartoe gewerkt. Zowel fysiek als mentaal zijn we er helemaal klaar voor. Met de ongetwijfeld weer massale steun van onze supporters in de rug, gaan wij zondag voluit voor de winst.”

Welk duel mogen we verwachten? “Het is erop of eronder”, beseft Briels. “Dat is het mooie aan een knock-out wedstrijd. Beide ploegen moeten er voor gaan. Ik denk dat het begin misschien nog wel wat afwachtend gaat zijn, maar eens dat eerste goaltje valt, zal de strijd openbarsten. Lille is sowieso een stugge tegenstander, dat weten we. Zij houden meestal veel volk achter de bal om dan dat ene foutje bij ons meteen af te straffen. Daar zullen we moeten voor opletten.”

Prestatiegericht vriendenteam

KFC Diest begon het seizoen met een volledig nieuwe kern, maar wist zich uiteindelijk toch maar mooi naar de barrages te knokken. “Alleen Vince Colpaert en ik bleven inderdaad nog over”, beseft de ervaren Nederlander. “Onze start was veelbelovend, maar dan hebben we een terugval gekend. Er was het ontslag van coach Eddy Bokken, waarna de ploeg plots de weg kwijt was. Iedereen was een beetje in de war, tot Michiel Doino het overgenomen heeft. Niet evident om als keepertrainer in zulk een omstandigheden aan de slag te gaan, maar toch chapeau hoe hij alles weer op de rails gekregen heeft. Onder Michiel zijn we uitgegroeid tot één hecht, prestatiegericht vriendenteam. Zo kan je het best omschrijven.”

“Niemand had gedacht dat we hier nu zouden staan”, besluit Briels. “Maar kijk, we hebben het toch maar mooi voor mekaar. Hier hebben we allemaal samen een gans seizoen lang voor geknokt en nu krijgen we een unieke kans om de kers op de taart te zetten. Het zou mijn tweede promotie op rij zijn met KFC Diest. Daar doe je het voor als voetballer.”