Kums zag dat er voor AA Gent meer inzat tegen Basaksehir: “Niet scherp genoeg gestart, daarna werd het veld onbespeelbaar”

voetbal conference leagueAA Gent nam in de eerste helft - op het eerste, slappe, kwartier na - veruit de maat van Istanbul Basaksehir. De tegenstander, die toch steviger aangekondigd werd dan vorige tegenstander Qarabag, had het moeilijk om de gaten te belopen en AA Gent miste een pak goeie mogelijkheden. In de tweede helft deed het veld - omgetoverd tot een modderpoel door de hevige regen - de Buffalo’s de das om.

“Hoe je dat doet, in de tweede helft op dat veld? Eigenlijk doe je dat best niet. Iedereen kon zien dat het geen voetbal meer was na de rust”, aldus kapitein Sven Kums achteraf. “Op de flanken viel het nog een beetje mee, maar centraal was het een ramp. Telkens je door het centrum of lateraal wou spelen, bleef de bal steken. Het was echt niet te doen.”

Het veld lijkt alvast voor enkele weken zwaar beschadigd. “Ik ben geen specialist, maar het ziet er niet goed uit. Het weer van de voorbije dagen heeft niet meegezeten en het veld was al niet super.” Jammer, want AA Gent leek op weg naar een zege - en dus een goeie uitgangspositie - tegen de hoog aangeschreven Turkse ploeg. “We waren dominant in de eerste helft, op dat eerste kwartier na. We waren niet scherp genoeg in de beginfase, dat is wel vaker ons probleem. Hun eerste kans was ook meteen een doelpunt, die pech hadden we ook. Ze waren lang aan het checken voor buitenspel, maar het werd toch goedgekeurd.”

De Gentse reactie na die 0-1 mocht er zijn. Net als Hein Vanhaezebrouck was ook Kums daar zeer over te spreken. “We reageerden goed en maakten die 1-1. Daarna hadden we nog twee grote kansen met Castro-Montes en Hong, maar die gingen er niet in. Ik denk dat die kans van Hong er makkelijker uitzag dan ze eigenlijk was. We hadden voldoende kansen om op een 2-1-voorsprong te staan bij de rust. Op zo'n veld geef je die voorsprong ook niet meer weg volgens mij.” Toch moet de prestatie vertrouwen geven voor de terugwedstrijd. “Hopelijk kunnen we onze dominantie uit deze eerste helft doortrekken naar de uitwedstrijd. Al is het op verplaatsing nooit makkelijk, natuurlijk.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League