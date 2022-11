Kums na rood: “Ik raakte de bal én hield me in, geen rood volgens mij”

Kums gleed naar een slechte pas van Ngadeu, in de hoop in balbezit te blijven. Daarna kwam hij vol op het been van Tanaka. De ref oordeelde wellicht dat de intensiteit van de actie de fysieke integriteit van de tegenspeler in gevaar bracht. “Ik raakte sowieso eerst de bal. Daarna kwam ik licht tegen de speler van Kortrijk. Ik hield me zelfs nog in. Ik denk dat het geen rode kaart was. In de tweede helft begon ik wel al te merken dat men op zoek ging naar wat compensatie. Het was streng, maar op zich hoop ik dat er geen extra schorsing volgt. Ik ben geen recidivist en tackle zelden op die manier. Daarbovenop was het, ik herhaal, op de bal. Bij het doorglijden, raakte ik hem. Ik had de rode kaart ook niet verwacht. De hoeveelste het is, weet ik niet. Niet meer dan vier of vijf op meer dan zeshonderd wedstrijden. Ploegen in het rood liggen me blijkbaar niet. Eerst Bayern en nu KV Kortrijk.”