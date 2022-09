Kums: “Genk wordt moeilijk, gelukkig doen we het daar de laatste jaren goed”

“We hebben inderdaad niet moeten doorduwen”, aldus Sven Kums. “We waren eens efficiënt van in het begin. Dat is al anders geweest de laatste tijd. Het was belangrijk om meteen op voorsprong te komen waardoor we niet te veel energie hoefden te verspelen. Dat was ook de bedoeling, om die hoge druk te zetten in het begin van de wedstrijd. Zo konden we het onszelf makkelijker maken. In de tweede helft werden we wel wat te slordig en leden we te vaak balverlies. We moeten daar nog stappen in zetten en beter de bal in de ploeg houden in de toekomst.”