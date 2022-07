Kuitblessure houdt Claire Michel weg van EK in München: “Nieuwe scheur nadat ik er ook op Spelen al mee kampte”

triatlonOns land trekt volgende maand met zeven triatleten naar het EK triatlon in het Duitse München. In de selectie is er geen plaats voor olympisch atlete Claire Michel. De Brusselse kampt al sinds de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar met een kuitblessure en raakt maar niet topfit. De afwezigheid van Michel is zeker een aderlating voor de Belgian Hammers die op het EK in de mixed relay een bronzen plak te verdedigen hebben.