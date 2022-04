KSV Sottegem na makkelijke winst (5-1) in zetel naar titelmatch op Borsbeke: “Scenario stond in sterren geschreven”

Volleybal titelfinale LIGA A LVL ziet Gent op gelijke hoogte komen, beslissing over de titel valt in derde wedstrijd

LVL Genk moet nog een weekje wachten, wil het een eerste landstitel pakken. De Limburgse vrouwen gingen in de tweede finalewedstrijd met 3-0 onderuit in Gent. De thuisploeg trok in de slotfase van elke set stevig door, vooral vanop de servicelijn en daar had LVL geen antwoord op. “De cijfers zeggen niet alles. 3-0 is hard, ook al wisten we dat het moeilijk zou worden”, reageert kapitein Sofie Hawinkel.

18:17