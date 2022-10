KSV Oudenaarde zet ook tegen FC Gullegem scheve situatie recht (2-1): “Alles zit een beetje mee”

“Tijdens het eerste kwartier zag het er naar uit dat het voor ons een moeilijke avond zou worden”, begon KSVO-trainer Stefan Leleu zijn analyse. “Een bal op de paal, vroege achterstand. Als je zo slap start, kan je tegen de lamp lopen. Gelukkig kwamen we na dat openingskwartier beter in de match. We scoorden op een stilstaande fase van Demets via Gallo en kwamen nog beter in de wedstrijd. Na de rust kwamen we goed uit de kleedkamer. Met een mooie goal van Demets als beloning. Kansen op een derde goal waren er zeker, maar in de slotfase bracht de powerplay van de bezoekers ons in moeilijkheden. In de toegevoegde tijd dwong Gullegem vijf corners op rij af. Op een ervan kwamen we goed weg. Voor ons viel het mee, we zitten in een fase van de competitie waarin alles precies wat meezit.”