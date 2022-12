KSV Oudenaarde vooral geteisterd door langdurige letsels: “Snel iemand recupereren is niet evident”

voetbal tweede nationale AMet drie punten voorsprong op de voorlaatste plaats gaat KSV Oudenaarde de winterstop in. Het wordt voor de geelhemden belangrijk in januari en februari punten te sprokkelen. Anders wordt het tot half mei strijden om het behoud.

De Oudenaardse heenronde werd vooral gekenmerkt door een resem letsels. Diepe spits Milan Cambier was de eerste. Hij liep een kruisbandletsel op en zal dit seizoen wellicht niet meer in actie komen. Daarna viel aanvoerder Jesse Martens geblesseerd uit, ook Nicolas Mulliez haakte af. Robbe De Waele was de volgende, Nathan Mingiedi viel op 11 november uit. Ook Lorenzo Heirwegh miste een aantal wedstrijden net als Thimo Spileers. En Vladi Van De Wiel haalde door een voetletsel de aftrap van de laatste match niet. Keert voor de thuismatch tegen Oostkamp op zaterdag 7 januari iemand terug?

Controle-echo’s

“Vladi Van De Wiel zal terug zijn, maar wat de andere spelers betreft heb ik er nog geen duidelijk zicht op”, reageerde trainer Stefan Leleu na de 1-1 bij rechtstreeks concurrent RC Harelbeke. “Jesse Martens heeft begin deze week een controle-echo, Robbe De Waele op 30 december, Nathan Mingiedi tijdens de eerste week van januari. Jesse en Robbe hebben wel veel individueel loopwerk kunnen verrichten, maar dat is niet trainen en al zeker geen match spelen. En we hebben het eerste weekeinde van 2023 al meteen een wedstrijd. Het wordt moeilijk om meteen iemand te recupereren. Vraag is natuurlijk of het verstandig is hen onmiddellijk te gebruiken. Dat zal ook voor een belangrijk stuk afhangen van hun conditie.”

Exit Vercauteren

Mathias Vercauteren zal er na de winterstop niet meer bij zijn. Hij vertrekt naar derdenationaler VV Eendracht Aalter. “Inderdaad, na de nederlaag bij Dikkelvenne heb ik Mathias niet meer geselecteerd”, aldus Leleu. “Hij was ontevreden en koos voor een transfer. Het zou kunnen dat er nog mannen vertrekken. Ruimte voor versterking is er niet. Op Harelbeke had ik liever de drie punten gepakt. We houden hen op drie punten, dat is een pluspunt. Voor ons is in de gegeven omstandigheden elk punt een gewonnen punt. Net voor de rust werd onze defensie, niet voor het eerst trouwens, gepakt in de rug. Net voor affluiten kreeg de thuisploeg opnieuw zo’n kans. Gelukkig maakten ze die niet af.”

