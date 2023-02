KSV Oudenaarde raakt tegen KVK Westhoek niet verder dan 1-1: “Waarom spelen we uit beter dan thuis?”

Voetbal tweede nationale AKSV Oudenaarde en KVK Westhoek deelden zaterdagavond de punten. Bij de thuisploeg was doelman Gillian Verbrugge de uitblinker. De bezoekers troffen ook enkele keren het doelkader. Dus was KSVO met 1-1 niet ontevreden.

“Maar de match had er misschien helemaal anders uitgezien indien de vroege goal van Jérôme Mézine na vijf minuten toegestaan was”, vond trainer Stefan Leleu. “We hebben intussen de beelden gezien. Van buitenspel was geen sprake, dat doelpunt werd onterecht afgekeurd. In plaats van 1-0 werd het vijf minuten later 0-1.”

Dewaegemaeker, sedert de mercato in januari in dienst bij de Ieperlingen, opende de score. Even voorbij het halfuur week een schot van Simoens af. Via de vingertoppen van Verbrugge sloeg de bal tegen de lat. De Oudenaardse keeper kon ook de rebound van Scholaert pareren. In het vierde kwartier ontsnapte de thuisploeg aan de 0-2. Een kopbal van Dewaegemaeker vloog tegen de lat, een overhoeks schot van de Ieperse spits sloeg tegen de binnenkant van de paal. Het doelpunt viel aan de overkant via de ervaren Mézine, de gelijkmaker. Zes minuten voor affluiten haalde Verbrugge een bal uit de winkelhaak. En ook in de slotminuut moest hij enkele keren heel attent tussenbeide komen. Man van de match?

Terrein nadeel

“Ik heb twee of drie goeie ballen moeten pakken”, reageerde Verbrugge heel bescheiden. “Ik vond dat we de eerste helft te veel liepen met de bal, daardoor wat balverlies leden en ook te snel de lange bal hanteerden. Helemaal anders dan wat we de voorbije weken lieten zien. Trainer Leleu vroeg tijdens de rust om rustig te blijven. En vooral niet zoals tegen Harelbeke op counters te lopen. Toen liepen we iets te veel naar voor. We gaven alles, kwamen gelijk, gingen nog op zoek naar de winst, maar dat is niet gelukt.”

Van de bedreigde ploegen ziet Oudenaarde enkel Gullegem, na winst tegen rode lantaarn Erpe-Mere United, dichterbij sluipen. De voorsprong op Westhoek, momenteel op de barrageplaats, blijft vijf punten. “Dat is positief”, besloot Leleu. “Toch moeten we ons vragen stellen. Waarom spelen we uit beter dan thuis? Ons veld ligt er niet goed bij. Dat speelt in ons nadeel.”

