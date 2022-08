KSV Oudenaarde moet het dit seizoen zonder Milan Cambier doen: “Offensief streep door de rekening”

“Op offensief vlak een streep door de rekening”, beseft sportief manager Guido Vandenabeele. “Milan heeft gestalte, is snel en weet het doel staan. Bijzonder jammer dat hij wellicht het hele seizoen zal missen. We beraden ons wat we gaan doen om dit op te lossen. Inderdaad, de transferperiode loopt nog tot 6 september. Vorig seizoen hebben we, met het aantrekken van Karim Essikal, bewezen dat ook na het verstrijken van de transferperiode nog zaken mogelijk zijn. Met de sportieve staf gaan we bekijken wat we eventueel kunnen doen. Daar vonden we deze week nog geen tijd voor.”