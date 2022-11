KSV Oudenaarde kopje onder tegen Jong Cercle (2-5): “Ging op bepaalde momenten toch iets te makkelijk”

Twee maal Sampers

Te weinig goesting

“De cijfers zeggen alles”, zuchtte trainer Stefan Leleu na het laatste fluitsignaal. “We wisten dat Jong Cercle hoog druk zet en dat die ploeg over een paar hele goeie voetballers beschikt. De eerste helft had ik de indruk dat enkele jongens bij ons in balverlies net iets te weinig goesting hadden. Voor Jong Cercle ging het op een bepaald moment te gemakkelijk. De tweede helft probeerden we iets recht te zetten. De bezoekers waren beter, maar 2-5 is te veel naar mijn goesting. In de loop van de tweede periode ging ik vrij snel over tot de vervanging van Mézine en Demets. Beiden hadden de voorbije week last van lichte letsels. Iedereen die er nog is hebben we hard nodig. Vrijdag bij Dikkelvenne is het een cruciale wedstrijd. Robbe Vandenheede keert terug na een gele strafdag. Ik hoop ook Robbe De Waele te recupereren, maar dat ziet er niet zo goed uit. Hopelijk raken we na de winterstop voltallig, maar we moeten voordien nog wel wat punten pakken.”