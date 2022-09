KSV Oudenaarde knielt voor een sterker Petegem: “Toch is dit, na ophalen twee goals, een zuur verlies”

De bezoekers waren de eerste 45 minuten duidelijk baas. Wat resulteerde in een vroege goal. Rienes Vanborm bracht de bal voor doel. Olivier Luckx legde achteruit op Davy Joye. De Petegemse kapitein kende geen genade. Sparta gaf in de eerste helft nauwelijks iets weg, maar scoorde niet meer. Twee minuten na de hervatting lukte dat wel. Rienes Vanborm, zo goed als ongrijpbaar voor de thuisdefensie, ontsnapte en schoof de bal binnen (0-2). Vanaf het uur werden de bezoekers slordiger. Matt Demets kon van dichtbij de aansluitingstreffer binnen knallen. Op voorzet van de ingevallen Vladi Van De Wiel kopte Jérôme Mézine, bij 1-2 goed voor de assist, de gelijkmaker op het bord. Voor de bezoekers het sein om de partij weer in handen te nemen. Rienes Vanborm wurmde zich op rechts nog maar eens vrij en schilderde de bal op het hoofd van invaller Gianni Swennen. Hij bezorgde Petegem alsnog de drie punten. Verdiend overigens!

Moeilijke eerste helft

“Wij hadden het de eerste helft heel moeilijk, we waren bijzonder slordig in de passing waardoor we veel te veel onder druk kwamen”, begon KSVO-trainer Stefan Leleu z’n analyse. “Vroege achterstand hadden we niet verwacht. De tweede helft begonnen we met andere intenties. Door een terugkerend letsel aan de hiel moest Casper De Buysscher afhaken en kwam Jesse Martens in. Twee minuten na de hervatting werd het 0-2. Dan dacht ik bij mezelf dat het niet voor vandaag zou zijn. Toch we rechtten de rug. Bij de 2-2 dacht ik dat het toch voor ons zou zijn. Tegen een sterkere tegenstander twee goals ophalen is goed. Uiteindelijk is de nederlaag toch zuur.”