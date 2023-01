KSV Oudenaarde klopt vice-leider SV Oostkamp (4-2): “Met goed voetbal naar een verdiende zege”

Toch wel wat wijzigingen bij de thuisploeg. Nieuwkomer Jarno Jourquin kwam centraal achterin aan de aftrap naast Thimo Spileers. Kevin Gallo verhuisde naar de bank, Vladi Van De Wiel ging op het middenveld spelen. Na vijftien minuten moest trainer Stefan Leleu al wisselen. Matt Demets liep in een duel een schouderletsel op en kon niet verder. Victor Van Meenen viel in. Die tegenslag bracht Oudenaarde niet van de wijs. Mézine opende de score en Van Meenen verdubbelde zes minuten voor de rust.

Niet gestolen

De bezoekende trainer voerde in het begin van de tweede helft snel drie wissels door. Toch duurde het tot 21 minuten voor affluiten tot Broes Willem op corner de aansluitingstreffer inkopte. Guillaume Cnudde dreef de bonus snel weer op, maar twee minuten later ging de bal aan de overzijde op de stip en zette Willem de penalty om. Drie minuten voor tijd nam Lorenzo Heirwegh toch alle twijfels weg. Belangrijke driepunter voor KSVO!

“Denk dat we met goed voetbal een verdiende zege boekten”, benadrukte Leleu. “We hebben deze overwinning niet gestolen. Dat Oostkamp na de rust powerplay zou hanteren en heel snel diep zou spelen beseften we. Met Thimo Spileers en Jarno Jourquin centraal achterin hebben we heel wat snelheid. Jourquin volgden we al een tijdje. Ik heb niet getwijfeld om hem meteen in de ploeg te droppen. Bij Dender trainde hij meer dan hier. Hij is dus helemaal fit. En een linkervoet als centrale verdediger, je vindt zo’n type niet veel.”