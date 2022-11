KSV Oudenaarde klopt Jong Essevee met 2-1: “Twee tieners hielpen ons in het slot de zege vast te houden”

In het eerste deel van de eerste helft was Demets de gevaarlijkste man. Eerst kopte hij op het dak van het doel. Met een vrije trap vanop rechts kon de linksvoetige flankaanvaller de jonge doelman Nathan Delvaux (17) - door de WK-pauze in eerste klasse mogen de keepers uit de A-kern van Essevee even niet spelen - verrassen. “Nadien lieten we enkele keren de 2-0 liggen”, aldus KSVO-trainer Stefan Leleu. “Na de gelijkmaker waren de kansen voor de bezoekers. Iets wat zich in het vierde kwartier verderzette. Dat was voor ons een moeilijk openingskwartier. Toch scoorden wij de 2-1.”

Pompen of verzuipen

Rechtsachter Gilles Van Herreweghe kon Heirwegh voor doel afzonderen. Hij plantte de bal in de verste hoek. Nadien liet Jérôme Mézine twee goeie kansen liggen. Heirwegh werd afgeblokt, maar naarmate het laatste fluitsignaal naderde werd de druk van de jonge bezoekers fel. Voor de thuisploeg was het pompen of verzuipen.

“Wij waren iets te weinig efficiënt”, vond Jong Essevee-trainer Frederik D’Hollander. “Na onze gelijkmaker en ook in het eerste kwartier van de tweede helft hadden we enkele keren de 1-2 aan de voet. In een partij die echt wel alle kanten uitkon. Voor de rust hadden we een strafschop moeten krijgen. Op dat vlak hebben deze jonge spelers nog te weinig ervaring, ze moeten de spelleider meer proberen bespelen.”

Kleinzoon Rode Duivel

Toch was de jongste op het wedstrijdblad iemand van Oudenaarde. Even voorbij het uur viel Guillaume Cnudde - hij viert vandaag (27/11) z’n zeventiende verjaardag - in voor Robin Van Wambeke, een andere jonge kerel. Voor Cnudde - kleinzoon van SV Waregem-coryfee Philippe De Smet - waren het de eerste minuten in het eerste elftal.

“Die jongeren zijn niet onder de indruk, ook op training niet en als ze moeten invallen hebben ze weinig stress”, stelde trainer Leleu. “Hetzelfde geldt voor Victor Van Meenen die tien minuten voor tijd inviel. Die jongeren zijn ook allemaal veel mondiger dan vroeger. Voor hun leeftijd heel volwassen. Zowel Guillaume als Victor vielen goed in. Ze hielpen ons om deze belangrijke zege vast te houden.”

