KSV Maarkedal na 25 jaar terug in tweede: “Eindronde met zes stijgers, daar moesten we voor gaan”

Ook in voetbal kan het snel gaan. Maarkedal was voor de start van het seizoen in derde C de enige titelfavoriet, pakte de eerste periode, maar kon die status nadien niet vasthouden. “Toen we drie speeldagen voor het einde bij Michelbeke 3-0 om de oren kregen, vroeg ik me openlijk af of we iets te zoeken hadden in de eindronde”, geeft trainer Steve Vanden Neste toe. “Gelukkig waren de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie beter. Toen duidelijk was dat de nacompetitie zes bijkomende stijgers opleverde, heb ik alle spelers nog eens opgebeld om te vragen voor de promotie te gaan.”