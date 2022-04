KSSMA palmt dit weekeinde ’t Rosco in voor de Belgische kampioenschappen U17 en U20

KSSMA bestaat al meer dan tweehonderd jaar en heeft een kwarteeuw Ronse als uitvalsbasis. Trainingen worden gegeven in The Loft en sedert een viertal jaar ook in ’t Rosco. De club stond voor de pandemie drie jaar op rij in voor de nationale kampioenschappen voor U17 en U20 en pikt die draad opnieuw op.

“Zowel zaterdag als zondag worden de eerste duels om 9.30 uur op gang gebracht”, verduidelijkt KSSMA-penningmeester Claudine Geirnaert. “De finales bij de U17 zaterdag zullen rond 17 uur worden betwist. Zondag zullen de finales van de U20 iets vroeger plaatsvinden, want die leeftijdsgroep is iets kleiner. Ook een aantal eigen clubleden gaan hun kans. Bij de U17 vijf of zes, bij de U20 vier. We hebben enkele maanden geleden nieuwe leden kunnen aantrekken. Ook een aantal meisjes, maar zij zijn nog niet klaar voor zo’n BK. KSSMA is een kleine club met 35 tot 40 leden, maar wel de enige schermclub in de Vlaamse Ardennen. Onze club is heel gedreven.”

Twee kanshebbers

Claudine Geirnaert vermoedt dat twee clubleden het tijdens de Belgische kampioenschappen ver kunnen brengen. “Cyrille De Bock bij de U17 en Arian Hansenne bij de U20”, vertelt de KSSMA-penningmeester. “Twee jongens die zich op nationaal en ook internationaal vlak profileren. Inderdaad, ons land had op de Olympische Spelen van vorige zomer in Tokio geen schermers. Op lange termijn zijn Cyrille en Arian misschien kandidaat-olympiërs, maar het is vroeg om dat te voorspellen. Vooral Cyrille is nog heel erg jong, al werd hij recent Belgisch kampioen bij de seniors eerste divisie.”

Afwachten wat het zaterdag wordt. Met de organisatie van deze BK’s voor de jeugd voert KSSMA promotie voor de schermsport. “Bij onze club is iedereen vanaf 9 jaar welkom”, benadrukt Geirnaert. “Met flyers proberen we in de scholen in de regio publiciteit te maken voor deze sport. Op vakantiekampen van de stedelijke sportdienst geven we altijd initiaties. En tijdens Ronse Run in september staan we in voor demonstraties op de Markt.”