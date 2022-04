KSK Vlaamse Ardennen ziet het levenslicht en gaat zowel in Ronse als in Maarkedal voetballen

vrouwenvoetbal Superleague Jarne Teulings (RSCA Women) wil goede lijn tegen Brugge doortrek­ken: “Er zijn geen makkelijke opdrachten”

Na een weekje verplichte ‘rust’ maakt de vrouwenploeg van RSCA zich op voor een duel met Club Brugge. Tussen beide ploegen gaapt momenteel een kloof van 10 punten, maar Jarne Teulings is op haar hoede voor onderschatting. “Alle ploegen in play-off 1 zijn elkaar waard. Maar als we onze ambities willen waarmaken, dan is er maar één optie en dat is winnen”, stelt ze heel duidelijk.

11:49