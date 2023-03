KSK Heist zint op revanche na 4-1-verlies uit de heenwedstrijd: “Gebrand om iets recht te zetten tegen Knokke”

Medebewerker van de 1-3-zege op Dessel: Jef Colman. De spits werd door Heist dit seizoen vanuit lagere reeksen aangetrokken om doelpunten te maken. Colman liep enkele maanden geleden een zware hoofdblessure op, waardoor hij werd afgeremd in zijn integratie in de ploeg. Bovendien draaide KSK op volle toeren, en was er voor de spits vooral een rol als bankzitter weggelegd. De ploeg deed het lang té goed, tot die twee nederlagen tegen Francs Borains en Gent een einde maakten aan die knappe reeks van zestien wedstrijden zonder verlies (36 op 48).

“Ja, ik mocht starten in Dessel”, aldus Jef Colman. “Uiteraard ben ik blij met de overwinning. Ik heb er echt van genoten, want zo vaak stond ik nog niet aan de aftrap. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat ik de negentig minuten mocht volmaken. Eerder was dat het geval tegen, jawel, Dessel (lacht). Ik was ook blij met mijn goal, al had ik er ook meer kunnen maken. Deze overwinning deed echt deugd. Dit hadden we ook nodig, na wat ons in die twee vorige wedstrijden was overkomen.”

Goed, Jef. Laat het ons eens over die wedstrijd tegen Knokke hebben. 4-1 werd het, aan ‘t zeetje. “Ja, zwijg stil. Of het van onze kant een offday was, weet ik niet, maar goed was het alleszins niet. Wees er maar zeker van dat we erop gebrand zijn om iets recht te zetten. Het is ook een belangrijke wedstrijd, hé, een zespuntenwedstrijd eigenlijk om de vijfde plek. Er staat dus wel iets op het spel, ja.”

Dessel Sport - KSK Heist 1-3

Dessel Sport: Gelade, Verbeek (46' Geukens), Ghislain (78' Cheprassov), Osei-Berkoe (78' Coeckelbergs), Versmissen (65' Vanhaen), Cerigioni (46' Cavus), Sols, Smolders, Konneh, Haagen, Swerten.

KSK Heist: F. Van Aerschot, Wijns (39' Ulenaers), Absisan, Benhamou (72' Carrasco), Colman, Hannach, Lemmens (76' Nys), Peers, Troonbeeckx (76' Sabhaoui), Vande Cauter, S. Van Aerschot (76' Orye).

Doelpunten: 21' Colman (0-1), 43' Haagen (1-1), 67' S. Van Aerschot (1-2, pen.), 72' Troonbeeckx (1-3).

Geel: Verbeek, Smolders, Swerten, Hannach.