KSK Heist wint oefenpot tegen Lyra-Lierse met 3-0

Yousri Sabhaoui voelde zich duidelijk in zijn sas tegen Lyra-Lierse, ook na de wedstrijd. Terwijl hij vorig seizoen amper enkele speelkansen kreeg, lijkt het er nu op dat hij onder Jo Christiaens op weg is een basisplaats af te dwingen. Een doelpunt én assist bij de derde goal kan dan helpen, natuurlijk. “Ja, inderdaad. Voor mij kon het vandaag niet stuk. Als ploeg krijgen we de werking en het spelsysteem van onze nieuwe coach steeds beter onder de knie. Dat is in die twee oefenwedstrijden wel gebleken. Natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met de tegenstanders. KRC Genk en Lierse-Kempenzonen zijn nog wel van een ander kaliber dan Turnhout en, met alle respect, Lyra-Lierse. Nee, het gaat voor ons in stijgende lijn. Dat is maar goed ook, want over een drietal weken komt de competitie eraan.”