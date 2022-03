KSK Heist verloor met 3-1 bij Sint-Eloois-Winkel, en ziet ook zijn doelman en T1 met rood afdruipen: “Een wedstrijd zoals je er niet te veel speelt in een carrière”

“Laat ons dit een teleurstellende namiddag noemen”, was Vande Cauter duidelijk, maar tegelijk ook zelfkritisch. “Alles wat kon fout lopen, liep ook fout. En ik beken: ik heb niet mijn beste match gespeeld. Ik ging niet vrijuit bij twee van de drie doelpunten, en de derde kop ik zelf binnen. We begonnen niet slecht aan de wedstrijd, maar na een verre bal in mijn rug begon de miserie. Mijn tegenspeler kon ontsnappen en onze doelman moest ingrijpen, spijtig genoeg foutief. De vrije trap die volgde vloog via de deklat binnen, al had ik mijn twijfels of de bal wel over de doellijn was. We probeerden het evenwicht te herstellen, wat ook lukte met de gelijkmaker van Troonbeeckx, die de bal mooi in de hoek binnen kopte. Jammer genoeg kwam er dan vlak voor de pauze een voorzet-schot dat ongelukkig op mijn hoofd terecht kwam en in doel verdween. En bij de 3-1 kwam de bal tegen mijn lichaam en lag de weg naar het doel voor mijn opponent open. Ik hou een pak frustraties over aan deze wedstrijd, waarin het dubbeltje telkens de verkeerde kant koos. Onze intenties waren goed en een slechte wedstrijd hebben we niet gespeeld. Maar we speelden wel een zeer ongelukkige wedstrijd, die je, wanneer alles tegenzit zoals nu gebeurde, niet kan winnen.”