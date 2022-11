KSK Heist veegt de vloer aan met de leider uit La Louvière: “9 op 9, doet deugd als je dit eens kan realiseren. Tom, laat die pizza’s nu maar komen”

KSK Heist heeft zaterdagavond eens flink van zich laten horen. Met sprekende 3-1-cijfers werd de stevige leider uit La Louvière eens flink op zijn nummer gezet. Deze zege is het resultaat van een ijzersterke tweede helft, waarin Heist een 0-1-achterstand omboog in 3-1-winstcijfers.

0-1 bij de rust, na een ongelukkige own-goal van Matt Jannes. La Louvière was heer en meester, en voerde een monopolie over de bal zoals alleen een technisch onderlegd elftal dat kan. Twee keer dook Heist aan de goal aan de overzijde op, voor de rest was het ondergaan. Geen cent gaven we bij de rust voor een Heistse kans, laat staan een goal, laat staan een overwinning.

Maar welke score flikkerde er na 90 minuten op het scorebord? U gelooft het niet: 3-1. Die peptalk bij de rust van Jo Christiaens moet stevig binnengekomen zijn. Plots ging Heist, met dat ene doelpuntje achterstand, meer in zijn kansen geloven. De 1-1 viel snel: driehoekje Diedhiou-Jannes, voorzet van Diedhiou en Benhamou kopte fraai in. Heist was gelanceerd, en ging op dat elan door. Troonbeeckx versierde een terechte penalty, omgezet door Van Aerschot, en diezelfde Van Aerschot zette niet veel later de kroon helemaal op het werk. Truitje uit en vieren maar.

Een mooie, verdiende overwinning. Wij gaven bij de rust geen sikkepit om de winstkansen van Heist. “We geloofden nochtans dat dit kon”, reageerde Redouan Benhamou na de wedstrijd. “In de tweede helft zijn we veel agressiever gaan voetballen en hebben we La Louvière overspeeld en op hun helft teruggedrongen. Ze hebben nog amper een kans gehad.”

Enkele weken geleden, na die zware 4-1 in Knokke, zaten jullie in zak en as. Drie wedstrijden verder staan er negen punten bij op de teller. “Mooi, toch? Zo hoort sport te zijn, hé. Wanneer je slaag krijgt, terugslaan. Tegen Boom en Hoogstraten hebben we onze plicht vervuld, deze zege tegen La Louvière is een extraatje. Ja, het doet deugd als je dit een keer voor mekaar krijgt. Deze lijn doortrekken wordt niet makkelijk, tegen Gent en Luik. Maar het zou zonde zijn indien we deze bonus nu laten schieten. Nog dit: Tom (terreinverzorger in Itegem, n.v.d.r.) had ons pizza’s beloofd bij een 9 op 9. Laat maar komen, Tom”.

Glenn Diedhiou verscheen pas voor de derde keer aan de aftrap. Hij was vooral blij een keer beslissend te zijn met één van zijn acties. “Ja, sinds nieuwjaar heb ik bij Houtvenne niet gevoetbald. Dit is nog maar de derde keer dat ik aan de aftrap kom van een officiële wedstrijd. Daarom doet het deugd dat ik een keer kan genieten van het gevoel mijn stempel te hebben kunnen drukken en het blessureleed als verleden tijd te mogen beschouwen. Hopelijk volgt er nog meer van hetzelfde.”

KSK Heist - La Louvière 3-1

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Nys, Benhamou, Jannes, Diedhiou (76’ Colman, 80’ Orye), Peers, Troonbeeckx (90’ Hannach), Vande Cauter, Augustynen (90’ Lemmens), Sam Van Aerschot.

La Louvière: Herman, Fiore (72’ Liongola), Faye, Corneillie, Gobitaka, Soumaré, Vanzo (83’ Lemoine), Hamzaoui (63’ Francotte), Gueulette, Badibanga, Calant.

Doelpunten: 20’ Jannes (0-1, own-goal), 66’ Benhamou (1-1), 84’ Sam Van Aerschot (2-1, pen.), 90’ Sam Van Aerschot (3-1).

Geel: Benhamou, Peers, Troonbeeckx, Sam Van Aerschot, Christiaens (T1 Heist), Herman, Faye, Corneillie. (JBS)