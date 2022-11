KSK Heist trekt zaterdag fel gehavend naar Jong KAA Gent: “Aan een Mathieu Troonbeeckx op vijftig procent van zijn krachten hebben we niks”

Zaterdag maakt KSK Heist de verplaatsing naar de Chillax Arena in de Eikestraat in Oostakker, waar Jong KAA Gent zijn thuiswedstrijden afwerkt. Aan vertrouwen geen gebrek bij Heist na de 15 op 18 van de voorbije weken, aan spelers misschien wel. Want de ziekenboeg is zo ruim dat het aantal gekwetsten al niet meer op de vingers van één hand te tellen is.

KSK Heist kwam niet ongehavend uit de wedstrijd tegen La Louvière. Gelukkig was er die 3-1-overwinning, die al dat leed enigszins verzachtte. Het lijstje met afwezigen, zeg maar lijst, is lang, en wellicht komen meerdere spelers niet in actie in en tegen Gent. We sommen even op. Het grootste slachtoffer was Jef Colman, die een rotsbeenfractuur (schedelbreuk) heeft opgelopen, alsook bloedingen in de hersenen en een mogelijke scheur van het trommelvlies. Mathieu Troonbeeckx liep een neusbreuk op, die afgelopen donderdag operatief werd recht getrokken. En er waren nog slachtoffers: Brent Peers en Yannis Augustynen liepen beiden een spierscheur op, de ene in de kuit, de andere in de hamstrings. En dan was de ziekenboeg met Jawad Absisan (knie), Amir Lemti (kraakbeenletsel) en Thomas Jutten (kruisbanden) al goed gevuld. Coach Christiaens zal weinig keuzes moeten maken.

“Of ik zaterdag aan de aftrap kom, of kan komen, is nog geen uitgemaakte zaak”, gaf Mathieu Troonbeeckx ons vrijdag, een dag na de neusoperatie, mee. “Hoe dan ook zal er een masker aan te pas komen, maar de dokter raadt mij wel af om enig risico te nemen. Onder narcose is mijn neus gisteren recht getrokken. Afgelopen dinsdag heb ik voorzichtig even meegetraind, maar ik moest ook snel weg, naar de specialist. Van enige training is deze week dus nog geen sprake geweest, en dan is het maar de vraag of ik tijdens het weekend kan shotten. Gekke risico’s ga ik niet nemen, aan een Mathieu Troonbeeckx op vijftig procent van zijn krachten hebben we niks. Maar onze ziekenboeg is wel al bijna groter dan onze basiself (zuur lachje).”

Die uitpuilende ziekenboeg komt zeer ongelegen, net op het moment dat er met Gent en Luik twee sterke teams aankomen. “Ja, klopt. Emilio Ferrera doet het erg goed met Gent, op de vierde plaats sta je niet zomaar. Toch ben ik ervan overtuigd dat we daar nog altijd wel iets tegenover kunnen stellen. De keuzes worden natuurlijk wel kleiner, maar kwalitatief staan we wel nog steeds sterk. En de jongens die in de plaats komen, zullen ook wel iets willen bewijzen.”