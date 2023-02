KSK Heist schrijft geschiedenis en haalt zwaar uit tegen Visé (6-2): “Heel erg fijn om hier deel van uit te maken”

KSK Heist heeft zich zaterdagavond in de geschiedenisboeken geschreven. Sinds de fusie tussen FC Heist Sportief en SV Heist in 1995 een feit werd, was het de nieuwe fusieclub nog nooit gelukt zestien wedstrijden na mekaar ongeslagen te blijven. Het huidige KSK Heist slaagde daar zaterdag in, en hoe. Visé, nochtans zeven wedstrijden ongeslagen, werd met 6-2 wandelen gestuurd.

KSK Heist blijft dus maar doorrazen. Voor wie de tel zou zijn kwijtgeraakt: 33 op 45 werd zaterdag 36 op 48. Tien zeges, zes gelijke spelen. Wie beter doet, mag opstaan. Heist is daarmee goed op weg de beste amateurclub van het land te worden, een titel die Heist als gegoten zou passen. Maar o jammer, verder reikt de ambitie niet. De club wil zich financieel niet verbranden aan een eventuele promotie, en dus werd er geen licentie aangevraagd voor 1B. Als derde eindigen in de huidige competitie, zal Heist dus geen promotie opleveren.

“Om die stap te zetten, moeten er extra inspanningen geleverd worden wat betreft verlichting en tribunezitjes. Aangezien de gemeente Heist ons daarin niet bijstaat, zouden we die inspanningen zelf moeten dragen, terwijl we op dat moment, bij aanvraag van de licentie, nog niet eens weten of we sportief de promotie wel zullen afdwingen. Daarom nemen we dat risico niet”, gaf Roel Grant ons mee.

Volwassen

Wie Heist zaterdag zag voetballen, is helemaal voldaan thuisgekomen. Wat een geweldig voetbalavondje, gekruid met acht doelpunten, zwaar in het voordeel van KSK Heist. Deze ploeg voetbalt steeds meer als een zeer volwassen team, en lijkt rijp om de profploegen in de reeks het vuur aan de schenen te leggen.

“Kan het nog wel beter?”, stelde Nicholas Orye zich de vraag. “Het feit dat we nu al de geschiedenisboeken halen, is zéér mooi. Het is heel erg fijn om hier deel te mogen van uitmaken”, stak de tweevoudige doelpuntenmaker, inmiddels goed voor tien competitiegoals, zijn brede glimlach niet weg.

“De score liep hoog op, maar eigenlijk hebben we er wel erg hard moeten voor werken”, analyseerde coach Jo Christiaens. “Het wordt 1-0 via Sam Van Aerschot, maar even tevoren moest zijn broer Fré aan de overzijde met een knappe parade uitpakken. We scoorden vaak, maar telkens deden we dat op de juiste momenten. We slikten twee vermijdbare doelpunten, maar we reageerden er ook telkens heel goed op. Dat bewijst dat deze ploeg steeds volwassener wordt.”

KSK Heist - URSL Visé 6-2

KSK Heist: F. Van Aerschot, Wijns, Nys, Sabhaoui, Carrasco (83’ El Attabi), Benhamou (76’ Hannach), Orye (70’ Vande Cauter), Lemmens, Troonbeeckx (76’ Jannes), Augustynen (70’ Colman), S. Van Aerschot.

URSL Visé: Thomé, R. Wilmots, Alalabang (79’ Legear), Perseo, Cascio, Englebert, Rherras (14’ Gilon), Hendrickx, M. G. Wilmots, Déquaire, Omolo (57’ El Harrak).

Doelpunten: 14’ S. Van Aerschot (1-0), 40’ Orye (2-0, pen.), 45’ Benhamou (3-0), 56’ Hendrickx (3-1, pen.), 63’ Troonbeeckx (4-1), 65’ Perseo (4-2), 68’ Orye (5-2), 83’ Colman (6-2).

Geel: Sabhaoui, Gilon.