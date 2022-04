KSK Heist schiet zichzelf in de voet tegen Thes Sport (0-4), wat coach Stephan Demets inspireert om zijn vertrek te bevestigen: “Het stopt hier voor mij”

Na overwinningen tegen La Louvière en Francs Borains leek KSK Heist nog op weg om de top-4 in te duikelen. Nederlagen tegen Olympic Charleroi (1-0) en Thes Sport (0-4) hebben Heist in één week tijd in een diepe crisis gedompeld. In één week tijd is plots alles verloren, en zeker na de ontluisterende nederlaag tegen Thes Sport, die coach Stephan Demets inspireerde om zijn vertrek te bevestigen. “Het stopt hier voor mij”.

Ontluisterend. Dramatisch. De stilte en gelatenheid op de tribunes van KSK Heist stond zaterdag in schril contrast met het luidruchtige kabaal van de supporters van Thes Sport. Bij heel veel clubs zou het gemor luid van de tribunes rollen, maar niet bij Heist. Heist verloor zaterdag met zware 0-4-cijfers van Thes Sport, dat zeven basisspelers moest missen en drie 17-jarigen op de bank had zitten. Tja, dan ga je met de billen bloot en slik je de zwaarste nederlaag van het seizoen, een nederlaag die zelfs nog hoger had kunnen oplopen, want Bertaccini, man van de match met drie goals, kopte nog ongedekt een zekere, vierde treffer in de grijparmen van Fré Van Aerschot. De 1-0-nederlaag op het veld van Olympic Charleroi, afgelopen woensdag, moet hard aangekomen zijn bij KSK Heist. Zaterdag vlogen de verwijten in de catacomben dan ook luid in het rond, terwijl de spelers van Thes Sport de overwinning met elke mogelijke schlager aan het bezingen waren.

“Het was dramatisch”, zo konden we toch nog een reactie lospeuteren bij doelman Fré Van Aerschot, terwijl anderen zich snel uit de voeten maakten na een lange douchebeurt. “Niks diepgang, niks mentaliteit, zo kan je geen wedstrijden winnen. Zelf moest ik ook een drietal keer tussenbeide komen buiten mijn strafschopgebied, met alle risico’s van dien. Ik begrijp dit niet: je speelt toch nog altijd voor de winstpremie, voor de club, voor de supporters.”

Kansen speelde Heist amper bij mekaar. Troonbeeckx trapte een keer op doel, net over, hetzelfde deed ook Rosy op een afgeweerde corner, Jutten zette één keer Valkenaers aan het werk met een lage schuiver en op een afgeweken schot van Carrasco moest diezelfde Valkenaers even in twee tijden redden. Punt. Echt waar, punt. Voor de rest kwam alle gevaar van de bezoekers, die dan ook oververdiend de drie punten pakten. Het is geleden van de 81ste minuut in de wedstrijd tegen Francs Borains dat Heist nog eens kon scoren, 279 minuten en een habbekrats blessuretijd.

Ook Coach Stephan Demets benoemde de ‘ziekte’ van KSK Heist. “Een gebrek aan winnaarsmentaliteit. Ik heb veel spelers die graag in de basis staan, maar als ze dan eens een kans krijgen, tonen ze zich niet. Het feit dat we de top-4 niet halen, heeft maar één oorzaak: dat gebrek aan winnaarsmentaliteit. Vooraf had ik iedereen gewaarschuwd voor de counters van Thes Sport, maar net daar laten we ons in de tweede helft aan vangen. En als de tegenstander een muur optrekt en ons de bal laat, vinden we geen oplossingen om die muur te slopen.”

Het lijkt ons dat er veel werk aan de winkel is om bij Heist orde op zaken te stellen, om de borstel er door te halen, zeg maar. “Dat kan best zijn, maar dat zal dan niet meer mijn taak zijn. Ik hou het hier voor bekeken, het stopt voor mij”, aldus Stephan Demets. Jammer toch dat we deze mededeling uit de mond van Stephan Demets zelf moeten horen, op een moment dat iedereen nog vol onder de emotie zit na een zwaar verloren wedstrijd.

KSK Heist - Thes Sport 0-4

KSK Heist: Van Aerschot, Wijns, Absisan (63' Sabhaoui), Rosy (59' Carrasco), Jutten (73' Quadflieg), Mmaee, Orye (73' Van Keilegom), Englebert, Troonbeeckx, Lemti, Meddour.

Thes Sport: Valkenaers, Vermijl, Jeunen, Bertaccini (84' Binnemans), Battista, Hulsmans, Beau Schodts (90' Van Genechten), Ponet (88' Gilles Schodts), Braeken, Coomans, Bammens.

Doelpunten: 47' en 54' Bertaccini (0-1 en 0-2), 60' Beau Schodts (0-3), 70' Bertaccini (0-4).