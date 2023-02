KSK Heist raakt niet voorbij Thes Sport en lijkt de top-4 te moeten lossen: “Hier schieten we weinig mee op, maar we mogen blij zijn met dit resultaat”

“Het was de hele wedstrijd lang alert zijn”, gaf Van Aerschot ons mee. “Het pleit voor onze mentale weerbaarheid dat we die vroege achterstand ongedaan konden maken, zo blijft die reeks van 14 wedstrijden zonder verlies toch intact. Maar het gevoel overheerst nu toch dat we stilaan te vaak de punten moeten delen. Na Nieuwjaar is dit al ons vierde gelijkspel, waardoor we de top-4 uit het vizier dreigen te verliezen. Met puntendelingen schieten we niets op. Thes speelde een sterke wedstrijd, vooral dan op de tegenaanval zijn ze sterk. Maar bij dat tegendoelpunt was ook een dosis pech gemoeid. Die bal week twee keer af, vooraleer ie tussen de palen verdween”.

“We mogen blij zijn met dit resultaat”, kregen we dan weer bij Matthieu Troonbeeckx te horen. “Dit resultaat hebben we in de eerste plaats te danken aan Fré Van Aerschot, die één van zijn betere dagen kende. Dankzij Fré konden we het evenwicht herstellen in de tweede helft en kwamen we beter in de wedstrijd”, aldus Troonbeeckx, die met een strakke voorzet de gelijkmaker aanbood aan Carrasco, die alweer tot scoren kwam. “Het pleit voor onze weerbaarheid dat we dat doelpunt toch weten te vinden. Erg veel schieten we met dat punt niet op, maar het gevoel dat we ongeslagen blijven, blijft wel overeind. Alleen moeten we nu weer wedstrijden gaan winnen.”



KSK Heist - Thes Sport 1-1

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Nys (86’ Lemmens), Absisan, Sabhaoui, Carrasco, Orye (62’ Colman), Peers, Troonbeeckx (86’ Jannes), Augustynen (62’( Benhamou), Sam Van Aerschot.

Thes Sport: Valkenaers, Spruyt, Kerckhofs, Voca, Swinnen, Bertaccini, Hulsmans, Troonbeeckx, Mbuyi-Mbayo (77’ Ponet), Vanaken, Coomans.

Doelpunten: 12’ Bertaccini (0-1), 72’ Carrasco (1-1).

Geel: Fré Van Aerschot, Nys, Sam Van Aerschot, Kerckhofs, Swinnen.