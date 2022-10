KSK Heist pakt drie punten bij hekkensluiter Hoogstraten: “Noodzakelijke punten, want er komen drie lastige tegenstanders aan”

Heist trok uiteindelijk aan het langste eind, na een vroeg doelpunt van Sam Van Aerschot. “Klopt. Nu, in alle eerlijkheid, Hoogstraten had misschien wel een punt verdiend. Maar dat is voetbal, hé. Ze hebben via Fall dé kans gehad om te scoren, maar als je van op één meter van het doel, nog tegen de paal trapt, tja, dan begrijp ik best dat je gefrustreerd raakt. Maar we moeten de bal er niet zelf intrappen, hé. Dan moet je vooral kwaad zijn op jezelf, en anderen geen klappen verkopen. Maar ik geef toe, in die ene fase met Fall hebben we wel het geluk aan onze zijde.”