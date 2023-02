KSK Heist neemt revanche op het veld van Olympic Charleroi en wint met 1-3: “Niet slecht, hé, in het hol van de leeuw”

Revanche

“Tja, van een revanche gesproken, hé”, pikte Brent Peers graag op onze woorden in. “En dat in het hol van de leeuw. Olympic Charleroi is tot nog toe de enige ploeg geweest die in Heist kwam winnen, en dat wilden we wel even rechtzetten. Dat hebben we dan maar met dezelfde cijfers gedaan, hé (lacht).”

Het lijkt wel allemaal als vanzelf te gaan voor Heist dit seizoen. Niets is nog moeilijk. “In het openingskwartier had Charleroi vaak de tweede bal. Daar hebben we het even moeilijk mee gehad, maar nadien hebben we ons goed herpakt en zijn we steeds meer en beter in ons spel gekomen, waardoor die 0-1 niet eens onverdiend te noemen was. Al snel volgde de 0-2, maar even snel stond het ook 1-2, na een corner die er geen was. Daarop begon Charleroi druk te zetten, maar we hebben er ons hoofd voor gelegd. We behalen op die manier een knappe overwinning tegen een ploeg die zijn zeven voorgaande thuiswedstrijden één voor één gewonnen had.”