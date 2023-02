KSK Heist neemt het zaterdag op tegen Visé en Thomas Englebert: “Het dreigt een duur seizoen te worden, tijd om wat extra sponsors aan te trekken”

“Klopt. We zullen dus nog een tijdje op ons elan moeten doorgaan. En zo dreigt het voor de clubkas een duur seizoen te worden. Misschien moeten er maar eens wat extra sponsors gezocht worden”, is Maxime Nys wel te vinden voor een grapje. “Een seizoen draaien zoals we nu bezig zijn te doen, is als een vicieuze cirkel, hé. Eens je in die mallemolen zit, wil je er niet meer uit.”

Twee eilandjes

Nu we het toch over Thomas Englebert hebben, dat is het nu net. Niks dan Vlaamse jongens bij Heist. “Voilà. We zijn één team, een volledig Vlaams elftal. Vorig seizoen werden er hier wel eens vaker twee eilandjes gevormd. Dat wordt vaak onderschat. Hier hangt een positieve vibe, de supporters zijn tevreden en blijven al eens wat langer hangen bij een pint, het bestuur is tevreden, de coach en de spelers zijn tevreden, iedereen loopt goedgemutst rond. En zo winnen wij weer die volgende wedstrijd. Je moet alleen in die cirkel raken. Wat Thomas Englebert betreft, een goede voetballer, maar ik vrees dat hij al lang spijt heeft dat hij nu niet meer bij Heist voetbalt.”

Heist telt 42 punten. Met nog 14 wedstrijden te spelen, kunnen jullie uitkomen bij het dubbele daarvan, 84. “Dat zou nog eens wat zijn, hé. Een heel seizoen lang op een roze wolk. Blijven gaan, zou ik zeggen. We zijn nu 15 wedstrijden ongeslagen, en met Visé krijgen we nu een tegenstander voor de voeten geschoven die 7 wedstrijden ongeslagen is. Dat is ook mooi, maar wij staan veel verder, hé. Heist heeft het mentale voordeel. Nee, Visé heeft een degelijk elftal, maar deze tegenstander moeten we aankunnen. En daar gaan we alles aan doen, al zal het dan zonder Peers en Absisan zijn, die een gele schorsing uitzitten.”