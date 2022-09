KSK Heist moet ook na een 1-1-gelijkspel tegen de beloften van OH Leuven op zoek naar een eerste zege: “Dit kan niet blijven duren”

We schrijven de 76ste minuut. Ilias Breugelmans gaat als een wildebras in op de achillespees van Mathieu Troonbeeckx, die op zijn flank op doorbreken stond. Een fout die wij zonder verpinken met rood zouden bestraffen wegens té hoge intensiteit. Groot was dan ook de verbazing toen scheidsrechter Ermaild Mataj hiervoor de gele kaart bovenhaalde. David Wijns ging, nog voor die kaart getrokken was, verhaal halen bij de scheids en kreeg... geel, wegens protest. Conclusie: het ‘vergrijp’ van Wijns was even zwaar als dat van Breugelmans. Begrijpe wie kan, terwijl de grensrechter er met zijn neus bovenop stond. Erger nog voor Heist was dat de tegenstrever nauwelijks twee minuten later de bordjes weer in evenwicht bracht. Om maar te zeggen, het ligt vaak op een heel klein plekje.

Blij met zijn fraaie goal was Sam Van Aerschot niet echt. “Nee, natuurlijk niet. Veel te veel kansen gemist. Die goal was natuurlijk wel van fraaie makelij, maar dat doelpunt levert ons slechts één puntje op, terwijl we zoveel meer verdienden. Bij die gelijkmaker gaan we onvolwassen te werk. We lieten de spelers van OH Leuven maar doen, een klein professioneel foutje, desnoods ten koste van een gele kaart, had dit kunnen verhinderen. En zo blijven we daar onderin staan met amper 2 op 12. Veel te weinig, als je ons spelniveau bekijkt. We verdienen veel meer, alleen op Thes Sport gingen we terecht onderuit. En je kan ook niet blijven zeggen dat je meer verdient, hé. Eens moeten die resultaten wel een keer gaan volgen. Ik blijf ervan overtuigd dat dit niet kan blijven duren.”

De blessure van Mathieu Troonbeeckx lijkt op het eerste zicht nog mee te vallen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of er toch niks meer aan de hand is. Troonbeeckx ging als een mankepoot van het veld, nadat Breugelmans met de voet zijn achillespees zwaar had toegetakeld. “Ik tikte de bal voor me uit, Breugelmans kon onmogelijk de bal spelen. Hij vloog als een wildebras op mij in. Ik hoop dat mijn achillespees niet ernstig beschadigd is geraakt. Dat deze fout slechts met geel wordt bestraft, daar ontgaat de logica mij, eerlijk gezegd”, aldus de ongelukkige Troonbeeckx.

KSK Heist - OH Leuven (-23) 1-1

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Absisan, Benhamou (69' Sabhaoui), Orye (69' Colman), Lemmens, Peers, Troonbeeckx (78' Carrasco), Vande Cauter, Augustynen, Sam Van Aerschot (71' Diedhiou).

OH Leuven (-23): Ravet, Sagrado, Tahara (88' Sirimongkol), Smet, Shkurti, Muzambo (53' Taildeman), Breugelmans, Asquah (53' Asante), Buksa, Ramos, Schingtienne.

Doelpunten: 66' San Van Aerschot (1-0), 79' Asante (1-1).

Geel: Wijns, Augustynen, Breugelmans.