KSK Heist moest zaterdag vrede nemen met een 0-0-gelijkspel bij KVK Tienen: “Hinken op twee gedachten”

Volledig scherm Jawad Absisan probeert Pieter Kempeneers (Tienen) af te stoppen. © Guy Meurs

KSK Heist schiet weinig op met dit ene puntje, en over enkele weken, wanneer de competitie afgelopen zal zijn, zullen we weten of dit ook een gouden puntje zal blijken te zijn. Eén puntje is altijd beter dan niets, Heist kreeg dit seizoen aan het eind van z’n wedstrijden wel eens vaker het deksel op de neus. Maar in zijn strijd om alsnog de top-4 te halen, lijkt dat ene puntje toch te weinig.

“Ja, het is dan ook hinken op twee gedachten, hé”, reageerde Mathieu Troonbeeckx. “Wij waren de dominante ploeg, de ploeg met het meeste balbezit en het meeste initiatief. Tienen stelde twee muren op, ze koesterden dat ene punt vanaf de eerste minuut. Tja, dan weet je als tegenstander meteen wat de bedoelingen zijn, hé. Tot veel kansen heeft dat alles niet geleid.”

Voor KVK Tienen is het de derde week op rij dat zij de nul op het bord houden. We weten nu hoe dat komt. “Ja, inderdaad. Maar ook dan, en zelfs met een mannetje minder na de uitsluiting van Claes, spelen ze nog de beste kans bij mekaar, een doelpoging waarbij Fré Van Aerschot echt het beste uit zichzelf moest halen of we kwamen hier nog zonder dat ene puntje weg.”

Claes pakte die rode kaart na een overtreding op jou. “Een juiste beslissing, toch? Ik was eerst bij de botsende bal en werd dan behoorlijk zwaar aangepakt. Kijk maar eens naar mijn knie, die is ferm gezwollen. Dit hoort niet op een voetbalveld. Ik moet nu hopen dat de wedstrijd van woensdag, op het veld van Olympic Charleroi, niet in het gedrang komt.”

Het wordt inderdaad kort dag, hé. Met zes wedstrijden is de maand april goed gevuld. “Klopt. Dat zijn we als amateurclub niet gewend, hé. Zelfs toen ik bij Lierse-Kempenzonen en Sint-Truiden speelde heb ik zoiets niet meegemaakt. We trainen op maandag en dinsdag, maar dat zullen eerder recuperatietrainingen zijn. Bovendien kregen we zaterdag, onmiddellijk na de wedstrijd, een uitlooptraining, wat normaliter nooit gebeurt. Ook dat moet je zien in functie van de wedstrijd van woensdag.”

Coach Stéphane Demets heeft zo zijn (gegronde) redenen voor die uitlooptraining. “De bedoeling is het melkzuur uit de benen te halen. De spelers moeten de komende dagen ook voldoende rusten en op hun voeding letten. Ik ga erop toezien dat ze goed herstellen, en vooral, geen alcohol drinken.”

Reian Meddour viel in voor de licht gekwetste David Wijns (spierblessure), maar keek tegen een derde gele kaart aan, waardoor hij de wedstrijd van woensdag mist. Redouan Benhamou (contractuur) werkt aan zijn terugkeer, maar of dat aanstaande woensdag al kan, is nog maar de vraag.

KVK Tienen - KSK Heist 0-0

KVK Tienen: Bouzian, Chantrain, Vos, Meeus, Mputu, Singh, Swerten (74' Vanweerts), Claes, Jochmans (88' Tashima), Osei-Berkoe (74’ Matterne), Kempeneers.

KSK Heist: Van Aerschot, Wijns (53' Meddour), Nys, Absisan, Carrasco (69' Jutten), Mmaee, Orye, Englebert, Troonbeeckx, Lemti, Vande Cauter.

Geel: Swerten, Meddour.

Rood: 78' Claes.