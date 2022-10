KSK Heist maakt zich op voor een nieuwe Antwerpse derby, nu tegen Hoogstraten: “Ons doel is nog altijd bij die top zeven te komen”

voetbal eerste nationaleWat was dat toch een late zege, die 3-1 tegen Rupel Boom. Op het tweede en derde doelpunt van KSK Heist was het wachten tot de 88ste en 90ste minuut. Maar goed, de punten zijn binnen, dat is uiteindelijk wat telt. Hoe die er gekomen zijn, niemand die daar in januari nog om maalt. Het vervolg brengt Heist zaterdag tot in Hoogstraten, een ploeg die het, na het zo succesvol verlopen vorige seizoen, net als Rupel Boom moeilijk heeft in eerste nationale.

We spraken de voorbije dagen met Matt Jannes, de 20-jarige rechtsback en doublure van de 15 jaar oudere David Wijns. Een wissel op de toekomst dus, maar wel een wissel die scoorde tegen Rupel Boom. Jannes’ doelpunt bleek uiteindelijk de aanzet naar die 3-1-zege.

“Ja, het was zelfs niet eens mijn debuut”, aldus Matt Jannes. “Op het veld van Visé kwam ik ook al een keer aan de aftrap. Toen was het iets meer onverwacht, nadat David pas op het laatste moment had afgebeld. Tegen Rupel Boom was ik op vrijdag al op de hoogte gebracht via de wedstrijdbespreking van onze coach. Maar omdat ik zelf op vrijdag ook ziek was, was er bij mij toch even sprake van stress. Zo zie je maar, ziek zijn, maar dan toch scoren (lacht). Ja, natuurlijk was ik blij met de wedstrijd die ik gespeeld heb. Dit smaakt naar meer, maar of dat betekent dat ik zaterdag weer aan de aftrap kom, hangt natuurlijk van de beschikbaarheid van David en van onze coach af.”

David Wijns is 15 jaar ouder, maar heeft nog steeds zijn plaats in het elftal van KSK Heist. “Een pak ervaring draagt hij mee, zelfs uit eerste klasse. David is een fantastische voetballer, hij is ook een voorbeeld voor mij, iemand die ik vaak goed observeer, om op die manier bij te leren. Zelf ben ik 20 jaar oud, afkomstig uit Vorselaar, maar door een ernstig kruisbandletsel dat ik de voorbije seizoenen opliep, had ik niet verwacht nu toch al te staan waar ik sta.”

Of je er zaterdag bij bent of niet, daarover beslist coach Jo Christiaens. Maar je maakt alleszins wel deel uit van de selectie. Met Heist is het intussen wat warm en koud blazen tegelijk. “Ja, klopt. Het is nog wat wisselvallig, hé. We werken aan die regelmaat, maar we staan alleszins wel beter gerangschikt dan de ploegen die we nu ontmoeten. We mikken op meer en beter, hoor. Nog voor Nieuwjaar hopen we bij de top zeven te staan, wat dus wil zeggen dat we punten moeten pakken. Hopelijk kunnen we zaterdag de lijn van tegen Boom doortrekken, maar dan liefst op een andere manier.”

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale