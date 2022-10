KSK Heist krijgt het bezoek van Stephane Demets en Rupel Boom: “Stephane eerst een loer draaien, dan een pint pakken”

“Het belooft een fijn weerzien te worden met Stephane, maar dat houden we toch pas voor na die Antwerpse derby”, vertelt Yousri Sabhaoui ons, nog goed voor een doelpunt in die laatste thuiswedstrijd tegen Olympic Charleroi. “Stephane eerst een loer draaien, dan samen een pint pakken (lacht), zo hoort het toch, niet? Ja, we hebben iets recht te zetten. Die vier tegengoals in één speelhelft aan zee, dat is ons dit seizoen nog niet overkomen en is ook bij iedereen zwaar binnengekomen. Sula liet ons alle hoeken van het veld zien, hoewel er op voorhand op zijn acties en snelheid gewezen was. Door een gebrek aan scherpte aan onze kant, deed hij zo ongeveer wat hij wilde. Collectief bleven we allemaal beneden ons niveau.”

Terecht verloren dus. Een week later moet er dan iets rechtgezet worden. Tegen de laatste in de stand is onderuit gaan, en zeker op eigen veld, uit den boze. “Zo kan je het stellen, ja. Knokke was onze minste wedstrijd uit het rijtje van negen. In de tweede helft hebben we nog geprobeerd iets terug te doen, maar het kalf was uiteraard verdronken. In een thuiswedstrijd tegen de laatste uit de stand zouden we, zonder aan onderschatting te doen, toch iets moeten kunnen rechttrekken. Die wisselvalligheid kenmerkt ons seizoen een beetje. Hoe verklaar je anders dat we wel wonnen van Francs Borains, met fris en aanvallend voetbal?”

Een constante leggen in jullie prestaties, het is blijkbaar toch niet zo eenvoudig. “Klopt. Om dat voor mekaar te krijgen, heb je 100 procent inzet en scherpte nodig. Met Jutten, Augustynen en Diedhiou hadden of hebben we wel al wat blessureleed gehad, maar daar mogen we het niet op steken. Kwalitatief is onze kern sterk genoeg om zelfs meerdere afwezige spelers op te vangen.”