KSK Heist keerde zaterdag met een onverwachte driepunter terug uit Gent: “Volwassen wedstrijd gespeeld, ondanks de vele afwezigen”

KSK Heist keerde zaterdag met een onverwachte overwinning (0-2) terug uit Gent. Onverwacht, aangezien het aantal afwezigen door blessures al niet meer op de vingers van één hand te tellen was. Veelal basisspelers ook, en toch kwam Heist zelden of nooit in de problemen.

Je hebt zo van die ploegen die beter tot hun recht komen wanneer ze het mogen opnemen tegen de betere elftallen. Heist lijkt er zo eentje. Punten laten tegen de mindere goden, maar wel winnen van La Louvière en Gent. Door de zege tegen de troepen van Emilio Ferrera prijkt er plots een 12 op 12 op het rapport, trek je het door kom je uit bij een 19 op 27. Fraaie cijfers, die Heist tot in de eerste helft van de rangschikking brengen. Zit er nog meer in voor Heist? Met wedstrijden tegen Luik en Patro Eisden in het verschiet zou het ons niks verbazen. De nabije toekomst lacht Heist toe.

“Laat ons al maar eerst proberen die eerste wedstrijd, in Luik, te winnen. Tegen de leider wordt het nog moeilijker dan in Gent, al deden we het in de Arteveldestad verre van slecht”, aldus doelman Fré Van Aerschot, die zijn broer Sam geel zag pakken, waardoor ie die wedstrijd in Luik moet missen. “Bijkomende aderlating, maar dat komt er nu eenmaal bij in het voetbal. Geef ons maar die wedstrijden met veel volk en ambiance. Luik is steeds een leuke verplaatsing, laat dus maar komen. Ja, die vele afwezigen maken het ons natuurlijk niet gemakkelijk. Maar als je dan zo’n overwinning kan pakken, doet dat feestje op de bus dubbel zoveel plezier.”

“Gelukkig was Mathieu Troonbeeckx wel van de partij, hij bracht ook dat eerste doelpunt, binnengetrapt door Yousri Sabhaoui, aan. Deze wedstrijd is, gezien de spelers waarover we beschikken, alleszins een mooie referentiematch. We hebben een volwassen wedstrijd gespeeld, ondanks de vele afwezigen. Het zal afwachten zijn wie wanneer kan terugkeren, maar de kans bestaat dat we het nog wel een tijdje met het huidige spelersmateriaal moeten doen. Moeten we daarover treuren? Ik denk het niet”, ziet de Heistse doelman de toekomst hoopvol tegemoet.

KAA Gent B - KSK Heist 0-2

KAA Gent B: De Schrevel, Agbor, Lagae, Henry, Munezero, Van Hauter, De Ridder (62' Kumenda), Fernandez, Igbokwe, Abdullahi, Van den Bergh (15' Niangbo, 46' Van den Borre).

KSK Heist: F. Van Aerschot, Wijns, Nys, Sabhaoui, Benhamou (90' Verschoren), Diedhiou (60' Carrasco), Orye (90' Ulenaers), Lemmens, Troonbeeckx (80' Hannach), Vande Cauter, S. Van Aerschot.

Doelpunten: 73' Sabhaoui (0-1), 90' Carrasco (0-2).

Geel: Henry, Asselman (invaller Gent), Salvadori (T4 Gent), Nys, Sabhaoui, Vande Cauter, S. Van Aerschot.

Rood: 30' Ferrera (2 x geel, T1 Gent).