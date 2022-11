KSK Heist is nu vijf wedstrijden ongeslagen en wil die reeks doortrekken tegen Tienen: “Het blijft puzzelen, maar wanneer iedereen zijn taken goed blijft uitoefenen, kunnen we ook deze wedstrijd winnen”

KSK Heist is met 13 op 15 aan een opmerkelijke reeks bezig. Opmerkelijk, aangezien het er niet naar uit ziet dat het lijstje met gekwetsten snel zal afbrokkelen. Sam Van Aerschot keert terug uit schorsing, maar nu zitten Mathieu Troonbeeckx en Redouan Benhamou op het strafbankje. Breek er je hoofd dus maar eens over als coach van KSK Heist in aanloop naar de partij tegen Tienen.

Vier overwinningen en een gelijkspel op het veld van de leider, dat is de tussenbalans van KSK Heist de voorbije maand. Deze reeks heeft KSK Heist naar de negende plaats in de rangschikking gebracht, net over de helft dus. Dat KSK Heist tot deze resultaten in staat is, is allerminst een evidentie. Want het lijstje met afwezigen blijft zeer lang, en bovendien komen daar nu weer twee geschorsten bij. En niet van de minsten.

“Het is inderdaad opmerkelijk dat de resultaten toch goed blijven, ondanks die vele afwezigen”, weet Kobe Vande Cauter. “Dat zegt ook wel iets over de breedte van onze kern, en over de aanwezige kwaliteit van de spelersgroep. Zolang iedereen zijn taken goed blijft uitoefenen, zijn we hiertoe in staat en kunnen we ook die volgende wedstrijd winnen.”

Bovenop die vele gekwetsten is er nu ook nog de schorsing van Mathieu Troonbeeckx en Redouan Benhamou. Een fikse aderlating toch. “Ja, dat zijn belangrijke spelers voor ons, hé. Het ziet er inderdaad niet naar uit dat er geblesseerde spelers gaan terugkeren. Onze coach zal zich dus mogen buigen over welke ploeg hij zaterdag aan de aftrap brengt. Dat wordt puzzelwerk, maar tegelijk heeft hij de voorbije weken ook al veel terug gekregen van zijn spelers, hé.”

Dat is inderdaad niet weinig. En bovendien, nog vier wedstrijden en er komt een mini-winterstop aan. “Klopt. Maar we willen natuurlijk ook graag de aansluiting behouden met de kopgroep. Daarom zou het heel mooi zijn indien we in die vier laatste wedstrijden van het jaar nog veel punten zouden kunnen sprokkelen. De top-5 is echt ons doel, maar dan moeten we nu wel blijven aanklampen. Daarom hopen we toch, ondanks alle afwezigen, om tegen Tienen de goede lijn door te trekken. Maar dan zal iedereen zijn uiterste best moeten doen.”