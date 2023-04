KSK Heist heeft met Sepp De Roover een nieuwe coach: “KSK Heist is een club met zeer solide basis en een goed sportief beleid”

Voetbal Jupiler Pro League Jordi Vanlerberg­he en KVM op de dool drie weken voor bekerfina­le: “Ik was beschaamd”

“Bij elke tegenslag zakt het als een pudding in elkaar.” KV Mechelen is drie weken voor de bekerfinale helemaal op de dool. Aan Den Dreef ging het met zware - en niet eens overdreven - 4-1-cijfers onderuit. “Als groep moet je voor elkaar vechten en dat is op dit moment niet het geval”, aldus Jordi Vanlerberghe.