KSK Heist heeft eindelijk eerste overwinning beet: “Nul gehouden en één keer gescoord, meer moest dat niet zijn. Eindelijk!”

Mathieu Troonbeeckx speelde 86 minuten en heeft dus geen hinder overgehouden aan de stevige charge die hij vorige week, in de wedstrijd tegen de OHL-beloften, op zijn achillespees te verduren had gekregen. Integendeel, Troonbeeckx scoorde ook nog eens de winnende treffer, meteen goed voor de eerste driepunter. “Met een bal vanuit het middenveld werd ik diep gestuurd, kwam ik oog in oog met de lokale doelman en kon ik de bal in de korte hoek binnenleggen. We hebben nog meerdere kansen gehad om de score te doen oplopen. Die hadden we nog beter moeten uitspelen, maar het belangrijkste is wel dat we die eerste overwinning eindelijk beet hebben. Een overwinning die we zeker verdiend hebben”, zo riep Mathieu Troonbeeckx ons tussen alle feestgedruis toe.