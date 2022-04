KSK Heist heeft dit seizoen niks meer te winnen of te verliezen, maar: “Toch willen we in schoonheid eindigen om het nieuwe seizoen met een goed gevoel aan te vatten”

Maar in de prijzen vallen, in de vorm van een eindrondeticket, dat gaat KSK Heist dit seizoen dus niet doen. Het seizoen in schoonheid afsluiten, is voor Heist het enige doel. Nog drie, vier of zes punten pakken, en dan kunnen de boeken toe. “Geef mij er maar zes”, aldus een enthousiaste Redouan Benhamou.

Dat het enthousiasme er bij de Heistse middenvelder afdruipt, is niet verwonderlijk. Benhamou lag een achttal weken in de lappenmand met een spierscheur, en stond vorige week plots, tot verrassing van velen, in de basis. “Klopt. Surprise, surprise, de verrassing van de chef”, lacht Benhamou. “Voor de wedstrijd tegen Francs Borains had ik meegetraind, maar dan voelde ik plots weer een pijntje en moest ik rusten. Voor de wedstrijd tegen Mandel United was ik dan weer drie keer van de partij op training, en zo heb ik sneller dan verwacht mijn kans gekregen. Na een uur voetballen was het vat wel af op het kunstgrasveld van Mandel United, dat geef ik toe.”

Maar op die manier heb je toch mee voor die 1-2-overwinning kunnen zorgen, een broodnodige zege na die zware offday op eigen veld tegen Thes Sport (0-4). “Ja, dat deed pijn, zo zwaar verliezen voor eigen volk. Onze coach had ons om een reactie gevraagd. De puntjes zijn op de i gezet geweest, en dat was ook nodig om het seizoen niet in mineur af te sluiten. Volgend seizoen is weer een ander seizoen, maar als je dat al moet aanvatten vanuit een slecht gevoel, dat is het toch ook niet. Daarom willen we er graag nog het beste van maken en proberen die twee resterende wedstrijden winnend af te sluiten.”

Jammer toch dat jullie net dat tikkeltje misten om wél in die top-4 te eindigen. “Klopt. We hebben onszelf te vaak in de voet geschoten. Er is geen enkele ploeg geweest die op mij een onvergetelijke indruk heeft gemaakt, die er bovenuit stak. En dan is het jammer dat we zelf niet beter hebben kunnen doen. In de problemen zijn we nooit gekomen, gelukkig maar, maar er heeft zeker meer in gezeten. Van Thomas Jutten en Thomas Englebert gaan we meer dan waarschijnlijk afscheid nemen, maar voor het overige gaat het geraamte van de ploeg wel behouden blijven en is de stabiliteit van het elftal gegarandeerd.”