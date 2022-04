KSK Heist had zijn dagje niet op Visé: 3-0-nederlaag, Thomas Jutten zien uitvallen, een grote kans missen en twee rode kaarten in de slotminuten: “Ref had zijn dag niet, maar wij ook niet”

Wat een dramatisch seizoen toch voor Thomas Jutten. Eén keer, tegen Francs Borains, werd hij matchwinnaar nadat hij het enige doelpunt uit de wedstrijd kon scoren. Het hoogtepunt uit zijn seizoen. En verder: twee maal een spierscheur, en dan zaterdag de zoveelste ramp. Nadat hij samen met een verdediger van Visé op een diepe bal was afgegaan, en ook de doelman van Visé zich in de debatten mengde, ging Jutten tegen de grond. De aanvaller van, nu nog, KSK Heist bleef op de grond liggen, maar hij besefte ook dat het ernstig was want Jutten stak zijn arm in de lucht. De kans bestaat dat Jutten een kruisbandletsel heeft opgelopen, maar onderzoek moet dat verder uitwijzen. Let wel: de spelers van Visé treffen geen schuld, de verdediger schermde de bal af.

Of het uitvallen van Jutten in de kopjes is gaan kruipen bij de spelers van Heist, weten we niet. Maar feit is wel dat Heist met behoorlijk zware cijfers onderuit is gegaan. Mathieu Troonbeeckx, die net als Sabhaoui twee keer geel pakte in de slotminuten, kwam er wel op terug in zijn reactie. “Ja, we speelden niet goed, maar ik wijt het een beetje aan het uitvallen van Thomas Jutten. Ons eerste kwartier was goed, maar het uitvallen van Thomas deed ons geen goed. Een ploegmaat die het veld moet worden afgedragen, dat kruipt toch niet in de koude kleren.”

Met 3-0 verliezen, maar ook met negen eindigen... het was het dagje niet van KSK Heist. “Ja, we waren niet goed. Niet goed genoeg, ik zal het zo zeggen, want onze start was dat dus wel. Maar ook de scheidsrechter was niet goed. Ik had al geel op zak en vroeg om een corner. Daarvoor kreeg ik een tweede gele kaart. Overigens, die eerste gele kaart was ook al heel licht. Ik gaf een kleine tik tegen de schouder toen ik bij een omschakeling van Visé de bal probeerde te heroveren.”

Bij een 2-0 achterstand miste Redouan Benhamou dé kans op de aansluitingstreffer, maar in de slotfase was er ook nog een tweede rode kaart, voor Yousri Sabhaoui. “Nu kreeg ik een aantal speelkansen, meer dan verhoopt, eigenlijk. Maar volgende week moet ik toekijken door die twee gele kaarten, net als Mathieu. Mijn seizoen zit er dus op”, aldus Yousri Sabhaoui.

CS Visé - KSK Heist 3-0

Visé: Cremer, Thuys, Perseo (75’ El Harrak), Cascio, Manfredi, Schillings, Gerits, Bonemme, Musset Quintais, Wilmots, Déquaire.

KSK Heist: Van Aerschot, Wijns (59’ Meddour), Nys, Benhamou (59’ Mmaee), Jutten (15’ Van Keilegom), Orye, Englebert, Troonbeeckx, Lemti, Sabhaoui, Vande Cauter.

Doelpunten: 28’ Cascio (1-0), 34’ Musset Quintais (2-0), 56’ Bonemme (3-0).

Geel: Déquaire, Cascio, Benhamou.

Rood: 85’ Sabhaoui (2 x geel), 89’ Troonbeeckx (2 x geel).