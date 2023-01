KSK Heist gaat op z’n elan door en wint met 2-0 tegen Sint-Eloois-Winkel: “Verder doen zoals we aan het eind van die eerste ronde bezig waren”

Het was even beuken en zoeken naar het eerste gaatje voor KSK Heist. Het openingsdoelpunt viel pas na de pauze, getekend Mylan Ferreira Carrasco. Het is Carrasco’s vierde doelpunt van het seizoen. “Ja, ik ben er blij mee. Want het loopt lekker, voor mezelf én voor de ploeg. In het begin van het seizoen had ik het moeilijk, maar gelukkig bleef onze coach mij het nodige vertrouwen geven. En gelukkig kon ik me ook bewijzen door veel inzet te tonen en af en toe een doelpuntje mee te pikken. Met dit resultaat.”

Heist blijft bevestigen als beste amateurclub van het land. “Ja, mooi, hé. Daar zijn we oprecht fier op. Weet je, dit is mijn vierde seizoen bij Heist. In die periode speelden we telkens top-5, top-6. Dat is toch mooi wanneer je dat telkens kan herhalen. Het is elk jaar, en dit seizoen nog meer door de nieuwe competitieopzet, opboksen tegen de profclubs, maar wanneer je je daar als amateurclub telkens weet tussen te wringen, ben je op een goede basis aan het werk. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage kan leveren aan de resultaten die we momenteel aan het neerzetten zijn. 27 op 33, dat doe je niet zomaar. Het is ons doel die top-5 te halen én de eindronde te spelen, dat zou zeer mooi zijn.”

Zelf word je vaak na een uur voetballen naar de kant gehaald. Heb je daar vrede mee? “Ik zit er vaak door na een uur voetballen. Dan heb ik liever dat onze coach er een andere, frisse speler op zet. Het spel dat we spelen is er een van veel pressing zetten, dan is mij bobijntje op na 60-70 minuten. En we hebben een goede bank, dat is dit seizoen wel meermaals bewezen”, klinkt het enigszins bescheiden bij Mylan Carrasco.

KSK Heist - Sint-Eloois-Winkel 2-0

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Nys (60’ Lemmens), Sabhaoui, Carrasco (66’ Hannach), Colman (66’ Diedhiou, 82’ Benhamou), Peers, Troonbeeckx, Vande Cauter, Augustynen (66’ Jannes), Sam Van Aerschot.

Sint-Eloois-Winkel: Mulopo Kudimbana, Caufriez (65’ Tall), Dujardin (88’ Dewaele), Bendianishvili, Verhooghe, Reuse, Vandendriessche (65’ Dewaegemaeker), Van Marcke (80’ Boris David Kudimbana), Clyncke, Sula, Dauchy.

Doelpunten: 51’ Carrasco (1-0), 79’ Diedhiou (2-0).

Geel: Troonbeeckx, Verhooghe, Clyncke.