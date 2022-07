KSK Heist gaat met zware 0-6 cijfers onderuit in oefenpot tegen Lierse-Kempenzonen: “Hier leer je veel uit, vooral wat niet goed was”

Enkele weken geleden verloor KSK Heist de galawedstrijd tegen KRC Genk met zware 1-8-cijfers. In zijn eerste echte oefenwedstrijd, woensdagavond tegen Lierse-Kempenzonen, was dat niet anders (0-6). Net als tegen Genk stond Heist 0-1 in het krijt aan de rust, maar stortte het kaartenhuisje in elkaar van zodra de kloof verder was uitgediept. KSK Heist heeft nog flink wat werk voor de boeg.

Bij KSK Heist heeft Thomas Englebert, rots in de branding achterin, andere oorden opgezocht, dichter bij huis, bij Visé. De voorbije jaren viel er in verdedigend opzicht nauwelijks wat aan te merken op de organisatie achterin bij KSK Heist. De 14 doelpunten die Heist slikte tegen Genk en Lierse-Kempenzonen zijn alvast een teken aan de wand. Al moet ook rekening gehouden worden met het feit dat KSK Heist pas op 12 juli echt met de trainingen is gestart en de genoemde tegenstanders al veel verder staan in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Veel conclusies vastknopen aan beide wedstrijden gaan we dan ook niet doen, maar dat er nog werk aan de winkel is voor Jo Christaens en co. mag wel duidelijk zijn.

Eén van de jongens die Thomas Englebert zou moeten doen vergeten, is Nijlenaar Brent Peers. Peers (25), die eerder voor Lierse, Beveren, Antwerp, Dessel Sport en Berchem uitkwam, speelde de eerste helft tegen Lierse-Kempenzonen, maar werd net als bijna het volledige team bij de rust vervangen. “Ja, deze zware nederlaag voelt uiteraard niet goed aan. We proberen ons als team een nieuw spelsysteem eigen te maken. Veel spelers zijn ook nieuw, wat tijd vergt om er een stevig geheel van te kneden. Maar ik heb er vertrouwen in dat we hier iets goeds zullen gaan neerzetten. Jo Christiaens is iemand die zijn eigen visie naar de groep wil overbrengen, maar tegelijk ook heel toegankelijk is.”

“Ons eerste uur was ok”, analyseerde Jo Christiaens de wedstrijd tegen Lierse-Kempenzonen. “Nadien was het een pak minder, zeg maar niet ok. We konden wel voor enige dreiging en druk zorgen, maar nog onvoldoende. Het is duidelijk dat onze spelers elkaar nog moeten leren vinden en daarin vertrouwen moeten kweken. Deels is ons falen ook te wijten aan onze fysieke mogelijkheden, anderzijds zijn Genk en Lierse-Kempenzonen natuurlijk ook niet de minste ploegen. Van dit soort oefenwedstrijden leer je veel, je moet vooral onthouden wat niet goed was. Die vier weken voorbereiding gaan we nog nodig hebben.”

Testspeler Lucas Walbrecq ontpopte zich bij de bezoekers met drie doelpunten tot een kwelduivel. Na een fout van Benhamou op Walbrecq, even na de 0-3, miste Van Acker zijn tweede goal vanop de stip. Nicolas Orye speelde niet. Orye liep enkele weken geleden een neusbreuk op en pikt pas eind juli bij de groep aan. Panneels houdt het bij individuele trainingen.

Aanstaande zondag komt Beerschot naar Heist afgezakt. De aftrap van die oefenwedstrijd is vastgelegd om 13u30.

KSK Heist - Lierse-Kempenzonen 0-6

KSK Heist: 1ste helft: Vandermotten, Wijns, Verschoren, Absisan, Colman, Sabhaoui, Peers, Troonbeeckx, Lemti, Ulenaers, Vande Cauter. - 2de helft: Van Aerschot, Wijns (65' Van Keilegom), Nys, Vande Cauter, Carrasco, Benhamou, Diedhiou, Van Diest, Lemmens, Augustijnen, Jannes.

Lierse-Kempenzonen: De Smet, Walbrecq (75' Teunen), Laes (46' De Schrijver), Tarfi (46' Van Acker), Leemans (46' De Schryver), De Bie, Schouterden (46' Pupe), Libert, Brebels (46' Limbombe), Gillekens (46' Rocha), Poelmans.

Doelpunten: 33' en 48' Walbrecq (0-1 en 0-2), 59' Van Acker (0-3), 70' De Schryver (0-4), 71' Walbrecq (0-5), 75' Rocha (0-6).